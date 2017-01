Ob rare, medium oder doch well done – das Fleisch kann von noch so erlesener Provenienz sein: Wird das optimale Garniveau verpasst, ist das Steak verdorben. Diesen Zeitpunkt abzupassen, ist aber alles andere als leicht: Schließlich lässt sich nicht pauschalieren, wie viele Minuten mit welcher Temperatur zu arbeiten ist, um das optimale Steak zu erreichen; hier spielt vor allem die Art des Steaks (Filet, Porterhouse, Rump, Sirloin, T-Bone usw.) mit ein. Die Chal-Tec GmbH nimmt sich dieses Problems mit ihrem neuen Klarstein Steakreaktor an: Mit hohen Temperaturen sollen sich alle Typen von Steaks exzellent zubereiten lassen; ebenso wie viele andere Fleisch-, Fisch- und Gemüsespeisen. Wir haben den Klarstein Steakreaktor über Wochen erschöpfend geprüft – in diesem Testbericht lesen Sie alles zur Qualität der zubereiteten Steaks (und anderen Speisen).