Heft 07/2018 – Nr. 155

in vielen Haushalten stapelt sich der Berg an Schmutzwäsche binnen weniger Tage. Besonders in Haushalten mit kleinen Kindern kommt man mit dem Waschen nur selten hinterher. LG bietet hier jetzt eine intelligente Lösung: Mit der LG TWIN W9 ATS2. Bei ihr handelt es sich um eine Kombination aus einer 9 kg Waschmaschine und einem 2 kg Mini-Toplader. Während in der großen Trommel die Hautpwäsche gewaschen wird, können in der darunterliegenden Trommel empfindlichere Wäschestücke wie z. B. Handwäsche, Unterwäsche oder Babybekleidung in einem separaten Waschgang gereinigt werden. Lesen Sie ab Seite 6, ob die Kombination aus zwei Waschmaschinen im Test bestechen konnte. Ein Staubsauger zählt mittlerweile in jedem Haushalt zum Grundinventar; schließlich bietet er die einfachste Art der Reinigung von Hart- und auch Teppichböden. Um den Staub nach getaner Arbeit sicher loszuwerden, empfehlen sich vor allem Beutelstaubsauger: Denn hier kann der Beutel mit dem in ihm gesammelten Staub entsorgt werden. Neben einer leichten Reinigung sollte die Saugleistung mit zunehmender Füllung des Staubbeutels jedoch nicht abnehmen, um immer gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen. Wir haben 14 Beutelstaubsauger für Sie geprüft. Lesen Sie ab Seite 24, welches der getesteten Modelle mit einer konstanten Saugleistung und einer idealen Handhabung überzeugen konnte.

Nachdem die Wäsche gewaschen wurde, muss der größte Teil zwangsläufig noch gebügelt werden. Um so ärgerlicher ist es da, wenn trotz sorgfältigen Bügelns tiefsitzende Falten nicht eingeebnet wurden. Die Dampfbügelstation PRO EXPRESS ULTIMATE GV9581 von Tefal begegnet diesem Problem mit einem kräftigen Dampfausstoß von bis zu 8 bar. Der Dampf lässt die Fasern aufquellen, sodass die Falten anschließend einfach ausgebügelt werden können. Außerdem bietet das Modell fünf Bügelprogramme, mit denen jedes Textil in einer zum jeweiligen Gewebe passenden Art und Weise behandelt werden kann. Lesen Sie ab Seite 58, ob die Dampfbügelstation selbst mit problematischsten Falten zurechtkommt.

Ist der Haushalt in Ordnung gebracht, geht es daran das Essen vorzubereiten. Neben Backwaren mit erlesenen Aromen, mariniertem Fleisch und Fisch, der klassischen Pizza mit krossem Boden bis hin zu süßen Desserts soll die Zubereitung im Einbaubackofen Bauknecht BIK5 DP8FS PT besonders einfach sein. Dazu bietet das Modell neben den konventionellen Funktionen, wie Ober-/Unterhitze, Automatikprogramme, welche die ideale Garmethode für Fleisch, Pizza, Backwaren, Aufläufe und Co. automatisch herstellt. Auch das gleichmäßige Garen über bis zu drei Ebenen soll mit einem Programm möglich sein. Ab Seite 70 erfahren Sie, ob der Ofen mit seinen Funktionen und den Backergebnissen in der Praxis überzeugen konnte.

Sind eine Handvoll Krümel vom (Frühstücks-)Tisch gesprungen, lassen sie sich schnell und leicht mit einem Akku-Staubsauger wie dem Rowenta AIR FORCE™ ALL-IN-ONE 460 RH9253 aufsaugen. Nicht nur Hart-, sondern auch Teppichböden sollen dank der integrierten, elektrisch betriebenen Bürste gründlich gereinigt werden. Neben der Reinigung von Böden lässt sich das mit reichlich Zubehör daherkommende Modell auch verwenden, um (Polster-)Mobiliar, Textilien und Co. zu säubern. Mit speziellen Bürsten lässt es sich selbst im Auto einsetzen. Wie sich die Saugleistung jeweils darstellt und ob der Akku-Staubsauger gar einen konventionellen Bodenstaubsauger ersetzen kann, lesen Sie ab Seite 86.

