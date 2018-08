Heft 09/2018 – Nr. 157

Smoothies liegen im Trend – das ist nicht verwunderlich, denn die empfohlene Tagesdosis an Obst und Gemüse lässt sich mit ihnen ohne weiteres abdecken. Doch wer seinen Smoothie frisch zubereitet, der nimmt mit ihm nicht alle in dem Obst und Gemüse enthaltenen Vitamine zu sich. Der Grund: Oxidation. Schon beim Mixen kommt der Smoothie mit Sauerstoff in Kontakt. Dieser kann bei empfindlichen Vitaminen dazu führen, dass sich diese mit dem Sauerstoff verknüpfen und infolge dessen nicht vollständig vom menschlichen Körper verwertet werden können. Der KRUPS Freshboost Vakuum Standmixer to go (KB181D) mixt unter Vakuum und soll damit die Verbindung der Vitamine mit dem Sauerstoff – also die Oxidation – verhindern. Lesen Sie ab Seite 6, wie sich das Modell in der Praxis handhaben lässt und ob die Vitamine tatsächlich geschützt werden.

Side-by-Side-Kühlschränke haben ihren Ursprung in den USA, doch auch hierzulande werden sie immer beliebter. Der Grund besteht vor allem in dem erheblichen (Kühl- und Gefrier-)Volumen. Die nebeneinander gelegenen Türen verbergen einen großen Kühl- und einen ebenso großen Gefrierbereich, sodass sich die Modelle bestens für Familien eignen. Mit der Energieeffizienzklasse A+ bis A++ sind sie sparsam im Stromverbrauch. Darüber hinaus bieten manche Modelle weitere Funktionen, die einen Kälteverlust (und einen hiermit verknüpften höheren Stromverbrauch) vermeiden. Neben der Steuerung via Smartphone bietet ein Modell im Test sogar einen enormen Smartscreen, der mit dem Smartphone oder mit dem (kompatiblem) Fernseher verknüpft werden kann und so zum Dreh- und Angelpunkt jeder Wohnung wird. Ab Seite 18 erfahren Sie, welches der 14 getesteten Modelle hervorstechen konnte.

Waschmaschinen sollten mittlerweile nicht nur die normalen Flecken auswaschen können, sondern müssen auch mit problematische(re)n Flecken zurechtkommen. Die Bauknecht WM SENSE 8G42PS bietet dazu ein spezielles Fleckenprogramm, welches über 100 verschiedene Arten von Flecken schonend bei Temperaturen von nur 40 °C auswaschen soll – 30 davon sogar in nur 45 Minuten. Dazu verwendet sie die Digital Motion-Technologie, welche mit exakt abgestimmten Trommelbewegungen und einem Temperaturmanagement erreicht, dass das Waschmittel vollständig wirken kann. Dabei verbraucht sie mit der Energieeffizienzklasse A+++ nur wenig Strom. Wie sich die 8 kg Waschmaschine von Bauknecht im Test geschlagen hat, lesen Sie ab Seite 62.

Längst sind die Zeiten, in denen Mikrowellen nur zum Erwärmen von Convenience Food genutzt wurden, vorbei. Mit modernen Kombi-Mikrowellen lassen sich zwar noch immer vorgekochte Speisen erwärmen, aber sie bieten noch weitaus mehr. Mit der Grill-Funktion werden Speisen kross überbacken, mit der Heißluft-Funktion gleichmäßig gegart und mit den Mikrowellen ebenmäßig erhitzt. Mit der Kombination dieser Funktionen lassen sich so komplexe Gerichte aus frischen Zutaten zubereiten – und das auch noch in kurzer Zeit. Mit den Automatik-Programmen wird die Programmierung erleichtert, sodass sich bspw. krosse Grillhähnchen, köstliche Gratins oder krosse Pizzen ohne erheblichen Arbeits- und Zeiteinsatz zubereiten lassen. Lesen Sie ab Seite 76, welche der 10 getesteten Kombi-Mikrowellen mit den besten Ergebnissen punkten konnte.

