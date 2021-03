Heft 04/2021 – Nr. 188

9 Sandwichmaker | S. 6–25 | 15,38–60,29 €

Sandwiches sind ein wundervoller Snack: Sie lassen sich innerhalb von nur ein paar Minuten servieren und vollkommen individuell an alle Geschmäcker anpassen, einerlei ob mit Fleisch, Fisch, Gemüse o. ä. Wirklich ansprechend werden die Sandwiches in speziellen Sandwichmakern, die das Toast anbräunen und sicherstellen, dass auch die verschiedenen Zutaten heiß werden. Des Weiteren werden die Sandwiches in ihnen so sicher verschlossen, dass während des Essens nichts aus ihnen heraus und bis zum Fußboden herab purzeln kann. Doch welchen Sandwichmaker sollte man sich ins Haus holen? Wir hatten 9 aktuelle Modelle renommierter Hersteller im Test. Ab S. 6 können Sie alles über die Stärken und Schwächen der einzelnen Sandwichmaker lesen.

21 Wasserkocher | S. 26–63 | 17,95–99,95 €

Glücklicherweise sind die Zeiten, in denen man das Wasser noch im schweren Wasserkessel über dem Herd heiß werden ließ, vorbei: Sehr viel schneller, simpler und auch energiesparsamer lässt sich dies schließlich mit einem modernen Wasserkocher verwirklichen. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass ein solcher in einem Großteil aller Haushalte hierzulande vorhanden ist: Gerade Teeliebhaber:innen spannen einen solchen immer wieder ein, um in den Genuss ihres Tees zu kommen. Wir haben dieses Mal 21 verschiedene Modelle geprüft, darunter 10 mit und 11 ohne die Option zur Einprogrammierung einer bestimmten, von dem Wasser zu erreichenden Temperatur. Ab S. 26 lesen Sie, wie die einzelnen Modelle zu handhaben sind, wie schnell das Wasser in ihnen heiß wird und wie ihr Stromverbrauch aussieht.

Tefal IXEO QT2020 Power | S. 66–81 | 339,27 €

Wer einen wirklich ordentlichen Eindruck machen will, sollte vor allem eines sicherstellen: Dass seine Textilien, einerlei ob Sakko und Hemd oder Blazer und Bluse, nicht mit Falten verunstaltet sind. Die Faltenbeseitigung klappt am besten, wenn das Material gebügelt und gleichzeitig auch noch mit Dampf geglättet wird. Tefal will das Dampfbügeln und -glätten nun mit seinem neuen QT2020 IXEO Power revolutionieren: Ein individuell an die Größe der Verbraucher:innen anpassbares und obendrein auch noch im Winkel verstellbares Bügelbrett, das SmartBoard, soll die Arbeit derweil in erheblichem Maße erleichtern. Wie wirksam sich mit dem Modell aber wirklich Falten aus leichteren und aus schwereren Geweben auspflegen lassen, stellen wir ab S. 66 dar.

Campingaz® 4 Series Onyx S | S. 82–97 | 699,00 €

Das Grillen mit Gas ist mit einer Handvoll verschiedener Annehmlichkeiten verbunden. Annehmlichkeiten, die ein immer weiter wachsender Anteil von Verbraucher:innen wertzuschätzen weiß: Ein Gas verbrennender Grill erreicht innerhalb von Minuten eine zum Grillen ideale Temperatur, verteilt sie einheitlich über die volle Fläche des Grillrosts und provoziert – da er nur im Mindestmaß Rauch ausstößt – auch keinen Streit mit den Nachbar:innen. Der Hersteller Campingaz® hat nun schon viele Male erwiesen, dass seine Grills die höchsten Qualitätsansprüche bedienen können. Wie es sich aber mit seinem aktuellen Grillmodell, dem 4 Series Onyx S, verhält, haben wir dieses Mal getestet. Sie können ab S. 82 alles, was Sie über den neuen Grill wissen müssen, im Detail nachlesen.

7 Joghurtbereiter | S. 64 + online | 18,10 – 37,74 €

Viele Menschen wünschen sich immerhin ein Mindestmaß an Autarkie in ihrem Leben: Daher lieben sie es auch, einen Teil von dem, was sie so zu sich nehmen, selbst – mit ihrer Hände Arbeit – herzustellen. Wer bspw. in seinem Haushalt Joghurt zubereiten will, kann dies nicht nur schnell, sondern auch sehr simpel verwirklichen: Mit einem Joghurtbereiter, der ein immer gleichmäßiges, Milchsäurebakterien-geeignetes Temperaturniveau sicherstellt. Wir hatten dieses Mal 7 Joghurtbereiter im Test; unter ihnen ist auch ein Modell vertreten, das keinerlei Strom verbraucht. Mit welchem Joghurtbereiter sich ein rundum ansprechender Joghurt herstellen lässt, gleichgültig ob aus 1,5-%-Milch, aus 3,8-%-Milch oder aus einer nicht vom Tier herrührenden Alternative, wie bspw. Sojamilch, lesen Sie online über unsere Website (vgl. S. 64).

