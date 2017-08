Ein Kühlschrank muss nicht immer viel Platz beanspruchen; sollen nur eine Handvoll Lebensmittel gelagert werden – wie beispielsweise in Single- oder Studentenhaushalten – empfehlen sich kompaktere Kühlschrankmodelle mit einer Höhe von maximal 90 cm. Die von uns geprüften neun Modelle sind jeweils der Energieeffizienzklasse A+ bis A+++ zuzuordnen und erweisen sich so nicht nur als platz-, sondern auch als stromsparend!

Es muss nicht immer eine stattliche Kühl-/Gefrierkombination sein. Schließlich werden nicht in jedem Haushalt Lebensmittel lang eingelagert; so werden Speis und Trank beispielsweise in Ferienhäusern weitaus schneller verbraucht als Zuhause. Hier empfiehlt sich ein kompakteres Modell mit kleinerem Innenraumvolumen schon zum Zweck der Energieersparnis! Doch auch längerfristig lassen sich Lebensmittel in den bis zu 90 cm hohen Kühlschränken lagern.

Studenten- oder Singlehaushalte kommen mit einem Innenraumvolumen von bis zu 156 Litern problemlos mehrere Tage aus; auch in kleinen Wohnungen bzw. Appartements nehmen diese Kühlschränke nicht zu viel Platz in Anspruch. Oft sind sie auch als Ergänzung zum Hauptgerät in manchen Kellerräumen oder Abstellkammern zu finden.