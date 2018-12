11 Frühstückssets im Vergleichstest

Die einen mögen es süß, die anderen deftig; andere wiederum lassen es immer wieder ausfallen. Ein Frühstück kann in verschiedenster Art und Weise zubereitet werden und bietet vielen Menschen den idealen Ausgangspunkt, um energiegetragen in den Tag zu starten. Mit einem Frühstücksset wird dabei allen Geschmäckern am heimischen Frühstückstisch etwas geboten: Filterkaffee wird frisch aufgebrüht, Brot im Toaster knusprig goldbraun geröstet und das Teewasser zum Kochen gebracht. Für alle, die nicht nur den Geschmack, sondern auch ein einheitliches Äußeres als wichtig empfinden, bieten die Sets einen doppelten Vorteil. Das ETM TESTMAGAZIN hat 11 Frühstückssets, bestehend aus jeweils einem Wasserkocher, einer Filterkaffeemaschine und einem Toaster, für Sie geprüft.

Nicht in jedem Land bietet das Frühstück so viel Auswahl wie in Deutschland. Während hierzulande die Qual der Wahl zwischen süßer Marmelade, herzhafter Wurst oder gesundem Müsli getroffen wird, ist die Auswahl die vielen anderen Ländern meist beschränkter. Am bekanntesten ist wohl die morgendliche Mahlzeit der Briten: Traditionell mit Bacon, Würstchen, Eiern, Bohnen in Tomatensauce und Toast – die sehr deftige Hauptmahlzeit des Tages. In südlichen Ländern Europas hingegen zieht man Süßes vor: Ein Gebäckstück und ein Milchkaffee oder Cappuccino reichen hier vollkommen. Mit den drei Komponenten der von uns geprüften Frühstückssets lassen sich (fast) alle Geschmäcker bedienen. Die Sets bieten einen einheitlichen Stil und empfehlen sich daher jedem, dem neben dem Funktionsspektrum auch die äußere Form bedeutsam ist. Für die Bewertung der Sets wurden zunächst die Komponenten einzeln beurteilt. Aus den erreichten Einzelnoten wurden anschließend die Gesamtnoten gebildet. Jede Einzelnote machte dabei ein Drittel der Gesamtnote aus; alle Komponenten wurden also gleich gewichtet. Die Bestandteile der Sets wurden jeweils in Bezug auf ihre Funktionalität, ihre Handhabung, ihre Ausstattung und ihre Verbrauchswerte im Betrieb getestet und beurteilt. Die Bewertungstabellen der jeweiligen Gerätetypen sind nachfolgend aufgeführt – gefolgt von der Bewertungstabelle der Gesamtbewertung der Sets.

Ausstattung

Der Toaster

Es gibt Toaster mit einem oder zwei Schlitzen. In manchen Modellen finden nur Toastscheiben Platz, in anderen können auch größerer Sandwichttoast oder breite Brotscheiben getoastet werden. Alle Toaster haben mehrere Bräunungsstufen A. Die Leistung der Heizdrähte im Inneren der Toaster erhöht sich infolge der Wahl einer höheren Stufe allerdings nicht; es verlängert sich mit höherer Bräunungsstufe lediglich die Röstdauer. Mit der niedrigsten Stufe sollte das Brot nur leicht kross werden; die höchste Stufe führt idealerweise zu einem dunklen Braun ohne Verbrennungen. Mit einem Brötchenaufsatz B werden Brötchen und Backwaren aufgewärmt.

Der Wasserkocher

Die Hauptaufgabe eines Wasserkochers ist klar: Er soll Wasser zum Kochen bringen. Manche Modelle verfügen darüber hinaus noch über eine Temperaturwahl und Temperaturanzeige C, mit der das Wasser nur auf die gewünschte Temperatur erhitzt wird. Dies ist vor allem für die Zubereitung von Babynahrung oder von empfindlichen Teesorten praktisch. Da das Wasser nicht erst aufgekocht wird, lässt sich so außerdem Energie einsparen. Mit der Ausgusstülle D eines Wasserkochers sollte sich das Wasser präzise ausgießen lassen, ohne dass sich Tropfen unterhalb des Tüllenrandes bilden. Meist ist hinter der Tülle ein entnehmbarer Kalkfilter angebracht.

Die Filterkaffeemaschine

Der Wassertank sollte eine große Öffnung bieten, um leicht befüllt werden zu können. Skalen E auf der Kanne und dem Tank erleichtern die Dosierung der Kaffeemenge. Hier sollte die Mindestmenge nicht unter- und die Höchstmenge nicht überschritten werden. Wer oft viel Kaffee brüht, sollte daher auf ein großes Fassungsvermögen achten. Für eine einzelne Tasse Kaffee zwischendurch können mit einigen Modellen auch nur geringe Mengen aufgebrüht werden. In den Filtereinsatz F wird ein Papier- oder Dauerfilter eingesetzt und mit Kaffeepulver befüllt. Mit der Kanne G sollte der Kaffee präzise und tropffrei eingegossen werden können.