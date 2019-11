Heft 12/2019 – Nr. 172

dieses Mal haben wir 5 verschiedene, wundervoll zur Weihnachtszeit passende Tests zu bieten. Vielleicht lassen Sie sich ja zu einem schönen Geschenk in Gestalt eines „Testkandidaten“ inspirieren?

7 Kaffeekapselmaschinen (S. 6 bis 25)

Ein charaktervoller, wach-machender Espresso, ein lieblich-milder Cappuccino oder ein moderner Flat White? Mittlerweile braucht’s nicht einmal mehr einen hochpreisigen Vollautomaten, um all diese Spezialitäten mit nur einem Tastendruck auch von Zuhause aus zubereiten zu können: Mit aktuellen Kapselmaschinen nämlich lassen sich die allermeisten Espresso-, Milch- und Milchschaumspezialitäten in Minutenschnelle herstellen. Dazu kommen bei manchen Herstellern auch noch Tee und heiße Schokolade; es lassen sich also wirklich alle Geschmäcker bedienen. Für smarte Funktionen sind bei einzelnen Modellen spezielle Apps zu haben. Wir haben 8 Kapselmaschinen geprüft.

5 Edelstahlbräter (S. 26 bis 43)

Einerlei, ob’s ein klassischer Weihnachtsputer oder vielmehr etwas sehr viel Leichteres werden soll: Wenn man die Speise schonend schmoren muss, empfiehlt sich immer ein moderner Bräter. Mit einem solchen lassen sich Fleisch, Fisch und Gemüse nicht nur anrösten, sondern anschließend weiter ins Backrohr schieben, um darin weiter nachzuziehen. Dank des Deckels schließlich kann der Sud nicht verdampfen und aus dem Bräter herauswabern: Die Speisen bleiben dadurch herrlich „saftig“. Sinnvollerweise lässt sich der Deckel vieler Bräter auch problemlos über dem Herd anheizen, um in ihm andere Lebensmittel vor- oder zuzubereiten. Wir hatten 5 Edelstahlbräter im Test.

8 Rauchmelder (S. 44 bis 63)

Auch wenn man Weihnachten vielleicht nicht unmittelbar mit ihnen verknüpft: Gerade in der lichterreichen Winterzeit können Rauchmelder Leib und Leben schützen. Schließlich empfinden’s viele Menschen erst dann als wahrlich weihnachtlich, wenn die Räume voller Wärme vermittelnder Lichter sind; und hier nehmen viele noch immer mit natürlichen Lichtquellen in Gestalt von Kerzen vorlieb. Um seinen Freundes- und Familienkreis und auch sein Hab und Gut vor den Flammen zu schützen, sollten in jedem Haushalt verlässlich arbeitende Rauchmelder installiert werden. Wir haben 8 Rauchmelder geprüft.

Bauknecht BIK7 CSP8TS PT (S. 64 bis 81)

Ein Backrohr lässt sich vollkommen universell verwenden: Einerlei, ob’s eine Speise aus Fleisch, Fisch oder Gemüse werden soll – mit einem modernen Backrohr muss man nur das passende Automatikprogramm einstellen. Alles Weitere, vor allem die Wahl der idealen Garparameter, übernimmt das System von selbst. Der neue BIK7 CSP8TS PT von Bauknecht hat außerordentlich viele Automatikprogramme in petto, kann sich aber auch noch durch seine Active Steam-Funktion hervorheben. Hier wird während des Garens kontinuierlich Wasser verdampft, um die jeweiligen Speisen „saftig“ zu halten. Die Active Multiflow-Funktion wiederum soll ein stabiles Temperaturniveau im Garraum sicherstellen, sodass alle Speisen zur selben Zeit servierbereit sein sollen. Wir hatten ihn schon im Test.

SEBO AIRBELT E3 KOMFORT (S. 82 bis 97)

Beutelstaubsauger: Sie sind die Klassiker schlechthin und zeichnen sich nicht nur durch eine großartige Saugleistung, sondern vor allem durch ein Höchstmaß an Sauberkeit aus: Sie schieben all den Staub vom Fußboden in einen speziellen Staubbeutel, schließen ihn ebenda ein und verhindern, dass der Staub während des Staubbeutelwechsels in Wolken emporschießen und sich wieder im Haushalt verteilen kann. Der deutsche Traditionshersteller SEBO hat mit dem neuen AIRBELT E3 KOMFORT ein solches Modell mit manch speziellen Funktionsschmankerln im Sortiment. Wir haben ihn ausgiebig geprüft.

