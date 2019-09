Heft 10/2019 – Nr. 170

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Mittlerweile ist er schon 58 Jahre alt: Der Thermomix von Vorwerk, der ursprünglich noch VKM5 hieß. Ohne ihn sähe die Welt der Koch-/Küchenmaschinen wohl vollkommen anders aus. Dass der Thermomix Massen an Fans aus aller Welt hat, ist nicht weiter verwunderlich, nimmt er einem doch allerlei Arbeit während des Kochens ab. Die jetzige Generation soll viele neue Funktionen in petto haben: So kann man nun Fleisch, Fisch und Co. endlich auch mit hoher Temperatur anbraten. Mittlerweile aber haben auch noch viele andere Hersteller interessante Koch-/Küchenmaschinen in ihrem Sortiment: Was diese – preislich ansprechenderen – Modelle alles leisten können? Dem sind wir in unserem aktuellen Test nachgegangen: 3 Koch-/Küchenmaschinen von Krups, Silvercrest und Vorwerk mussten sich in einer Handvoll verschiedener Testdisziplinen beweisen. Im Test lesen Sie, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle wurzeln.

Soll’s vielleicht eine wundervoll-milde Mandelmilch zum Espresso, eine süße Açaí-Smoothie Bowl zum Lunch oder ein belebender Kurkuma-Shot zum Abend sein? All das (und noch so vieles mehr) lässt sich in Minutenschnelle auch Zuhause zubereiten. Hierzu braucht’s außer den Zutaten nur das passende Equipment: Also einen Standmixer oder, wenn man den Nährwert der Lebensmittel voll ausschöpfen will, einen Hochleistungsstandmixer! Mit einem solchen lassen sich nämlich die Zellwände der Zutaten auseinanderreißen, um alles, was so an Vitaminen in ihnen enthalten ist, voll verwerten zu können. Wir haben 9 normale Standmixer und 5 Hochleistungsstandmixer geprüft. Mit welchem Modell sich welche Lebensmittel problemlos mixen lassen, lesen Sie im Test.

So bequem man’s mit einer modernen Koch-/Küchenmaschine auch haben kann. Für Kichererbsen, Linsen und Co. nimmt man doch lieber einen Schnellkochtopf zu Hand. Durch den hier herrschenden Innendruck von bis zu 2 bar lässt sich um bis zu 70 % an Zeit und dadurch auch an Strom sparen. Wir haben 3 aktuelle Schnellkochtöpfe von AMT, Fissler und WMF geprüft. Wie schnell und sicher die einzelnen Modelle sind, lesen Sie im Test.

Frisch hält man seine Lebensmittel idealerweise im Kühlschrank; und wer nicht allzu viel Fläche im Haushalt hat, bemüht hier am besten eine moderne Kühl-/Gefrierkombination wie die von uns geprüfte KGNF 203D IN von Bauknecht. Mit speziellen Fächern (Fresh Zone 0°, Fresh Zone+) werden jederzeit ideale Lagerungsbedingungen versprochen, sowohl der Temperatur als auch der Feuchte nach. Schließlich soll der moderne Kompressor des Modells (Multipower-Inverter) nicht nur sehr sparsam, sondern auch noch leise arbeiten. Im Test lesen Sie, ob all die schillernden Namen nur Worthülsen sind oder ob die Kombination wirklich Spannendes zu bieten hat.

Ob’s nun herrlich-liebliche Ananas, süßliche Tomaten mit Meersalz, Fleischstrips mit erlesener Marinade (Jerky) oder italienisches Kräuterallerlei sein soll, mit dem man sein Tischsalz anreichern will: Trocknen lässt sich beinahe alles; will man nicht von Wind und Wetter abhängig sein, muss man sich einen modernen Dörrautomat ins Haus holen. Mit solchen kann man auch bei Temperaturen von 40,0 °C dörren, um Lebensmittel schonend in Rohkostqualität (also: raw) haltbar zu machen. Wir haben 5 Dörrautomaten mit Einschubebenen von DOMO, Excalibur, Graef, Rommelsbacher und Sedona geprüft. Wodurch sich welches Modell auszeichnen kann und wo’s regelmäßig hapert, lesen Sie im Test.

