Heft 08/2018 – Nr. 156

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit einmalig getragenen Kleidungsstücken ist es ein leidiges Problem: Sie wurden nicht verschmutzt, haben aber an Frische verloren und Falten gewonnen. Oftmals wandern einmalig getragene Hemden, Hosen oder Blusen direkt in den Wäschekorb und die Waschmaschine, um wieder ein frisches Tragegefühl bieten zu können. Doch solche eigentlich unnötigen Waschgänge sollen mit dem Styler (S3RERB) aus dem Hause LG in Zukunft der Vergangenheit angehören. Je nach Gewebeart sollen mit oder ohne Wasserdampf Gerüche und Bakterien beseitigt und Falten geglättet werden. Ob der Styler auch sehr empfindliche Textilien auffrischen und schwere Falten beseitigen kann, lesen Sie ab Seite 6.

Fritteusen lassen Speisen normalerweise in Fett schwimmen. Moderne Heißluft-Fritteusen hingegen arbeiten nur mit einem Mindestmaß an Fett – und wollen trotzdem genauso knusprig und gebräunt zubereiten wie die klassischen Ölwannen-Fritteusen. Bereits vor 11 Jahren brachte Tefal sein erstes Modell der Heißluft-Fritteuse ActiFry auf den Markt, das mit einer Kombination aus zirkulierender Heißluft, einer schonenden Rotation und wenig bis gar keinem Fett arbeitet. Mittlerweile bieten unzählige Hersteller Heißluft-Fritteusen an – warum also Tefal? In unserem Test wurde das neue Modell ActiFry Genius FZ7600 auf seine Vor- und Nachteile geprüft und für Sie bewertet. Lesen Sie ab Seite 20, wie das Modell abgeschnitten hat. Passende Rezepte finden Sie auf den Seiten 31 und 34.

Säfte aus Gemüse und Obst schmecken frisch gepresst nicht nur besser als ihr Pendant aus dem Supermarkt; empfindliche Nährstoffe sind auch noch reichlich enthalten. Dabei besteht die Auswahl zwischen Slow Juicern und Zentrifugen-Entsaftern. Beide Funktionsweisen haben ihre Vor- und Nachteile: Während mit Slow Juicern der Saft besonders schonend ausgepresst wird und so äußerst viele Nährstoffe erhalten bleiben, kann mit Zentrifugen-Entsaftern sehr schnell gearbeitet werden. Wir haben Entsafter beider Kategorien getestet und für Sie verglichen – ab Seite 36 erfahren Sie, welche Modelle in der jeweiligen Kategorie die Nase vorn haben.

Wäschetrockner haben den schlechten Ruf, unverhältnismäßig viel Strom zu verbrauchen. Doch moderne Geräte haben einen niedrigen Energieverbrauch und können verschiedenste Textilien in geeigneter Art und Weise pflegen. Der Wärmepumpentrockner RT 8DIH2 von LG wird nicht nur der besten Energieeffizienzklasse A +++ zugeordnet, sondern arbeitet auch mit der EcoHybrid-Technologie. Der Verbraucher kann so per Tastendruck zwischen einem energiesparenden und einem zeitsparenden Modus wählen – ganz nach Bedarf. Ob der Trockner auch mit einer nutzerfreundlichen Handhabung und einer guten Trocknungsleistung glänzen kann, lesen Sie ab Seite 68.

Welliges und lockiges Haar zu bändigen, braucht oft viel Zeit und starke Nerven. Nach dem Waschen kommt das Föhnen, dann das Bürsten, dann das Glätteisen. Warum also nicht die letzten beiden Schritte miteinander verbinden und direkt eine Glättbürste nutzen? Mit ihnen soll ein ähnliches Ergebnis erzielt werden wie mit modernen Glätteisen; durch den Erhalt des Volumens im Haar bleibt das Styling allerdings natürlicher. Ob die Glättbürsten tatsächlich in nur einem Schritt zu seidig glattem Haar verhelfen, erfahren Sie ab Seite 82.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

ETM TESTMAGAZIN Redaktion