9 Geschirrspüler der Energieeffizienzklassen A++ und A+++ im Vergleichstest

Chicagoer Weltausstellung. 1893. Hier ist die Geschirrspülmaschine zum ersten Mal einem weltweiten Publikum vorgestellt worden. Ursprünglich noch der (Groß-)Gastronomie vorbehalten, haben sich die Maschinen ab den 1960er Jahren – nach und nach – auch in Privathaushalten ansiedeln können. Und mittlerweile will sie wohl niemand mehr missen! Das ETM TESTMAGAZIN hat in den vergangenen Wochen neun Einbau-Geschirrspülmaschinen geprüft.

Nach dem Abendessen ist’s meistens ein Mangel an Lust; und nach dem Frühstück ist’s ein Mangel an Zeit: Das Spülen von Geschirr per Hand ist eine der Haushaltsarbeiten, die wohl jeder mit Freude vor sich herschiebt. Glücklicherweise kann man sich das Geschirrspülen mittlerweile abnehmen lassen: Während sie in den 1960er Jahren noch als Luxus verstanden wurden, sind Geschirrspülmaschinen mittlerweile in ~71,9 % aller Haushalte in Deutschland vertreten und erleichtern die Haushaltsarbeit. Kein Wunder, schließlich spülen die Geräte bis zu 16 (Maß-)Gedecke in nur einem Spülgang! Dazu passen sich die Maschinen auch in die jeweilige Küchenatmosphäre ein und schließen – abhängig vom Modell – einheitlich mit der Küchenzeile ab.

Um ordentliche Spülergebnisse zu erhalten, werden die Programme einer Geschirrspülmaschine nach dem sog. Sinnerschen Kreis optimiert. Die Spülleistung ist hier von den Faktoren Mechanik (1.), Temperatur (2.), Zeit (3.) und Spülmittel (4.) abhängig. Diese können zwar jeweils angepasst werden, sind aber voneinander abhängig. Wenn also beim Spülen von Hand keine hohe Temperatur gegeben ist, muss dies durch vermehrte Handarbeit mit dem Schwamm (also: Mechanik) ausgeglichen werden. Da eine Geschirrspülmaschine solche Arbeiten selbstverständlich nicht verrichten kann, muss sie mit einer höheren Temperatur und einem wirksameren Spülmittel vorliebnehmen. Der Sinnersche Kreis ist auch der Grund, warum die strom- und wassersparenden Eco-Programme so viel Zeit in Anspruch nehmen: Da sie mit maßvollen Temperaturen und nur einem Mindestmaß an Wasser arbeiten, muss die Zeitdauer erhöht werden, um ein gleichartiges Spülergebnis zu erzielen.

Die neun getesteten Modelle sind nicht nur sparsam in puncto Stromverbrauch (Klassen: A++ bis A+++), sondern bieten auch noch spezielle Eco-Spülprogramme an. Die Modelle sind zum Einbau in eine Küchenzeile konzipiert worden – nur bei einem Modell lässt sich die Front nicht auswechseln.

Aufbau und Funktion

Die in diesem Test vertretenen Geschirrspülmaschinen ähneln sich sowohl äußer- als auch innerlich: So ist jedes Modell mit zwei Geschirrkörben versehen worden, die sich in ihrer Höhenposition unterscheiden (Ober- und Unterkorb). Mittlerweile erlauben es viele Modelle, wahlweise nur den Ober- oder nur den Unterkorb spülen zu lassen. Der hier verwendete Funktionsname ist vom Hersteller und manches Mal auch noch vom Modell abhängig: Meistens allerdings wird von „halber Beladung“ gesprochen. Mit dieser Funktion lassen sich Strom und Wasser sparen, wenn das verschmutzte Geschirr nicht ausreicht, um das Modell voll zu beladen. Im Unterkorb A kann den Maßen nach eher ausladendes Geschirr (bspw. Teller, Servier- und Suppenschüsseln) verräumt werden. Auch stark verschmutztes Koch-Geschirr lässt sich idealerweise hier einräumen. Bei manchen Modellen sind auch noch spezielle Intensivzonen gegeben, die mehr Wasser abbekommen und in die man daher das am schwersten verschmutzte Geschirr stellen sollte. Je nach Modell lässt sich außerdem noch ein Besteckkorb B verwenden; dessen Position kann man immerhin bei einer Handvoll Modellen leicht variieren. Das vermittelt mehr Flexibilität beim Ein- und auch beim (Wieder-)Ausräumen des Geschirrs. Der Oberkorb C lässt sich bei allen in diesem Test vertretenen Modellen in einer von mindestens zwei verschiedenen Höhen einstellen. So lässt sich schließlich auch sehr hohes Geschirr (bspw. Servierplatten) im Unterkorb einräumen. Selbstverständlich sollte sich der unter dem Oberkorb installierte Spülarm aber noch problemlos drehen können. Im Oberkorb wird normalerweise nur kleineres Geschirr (bspw. Gläser, kleine Teller und Schüsseln) gespült. An den Seiten des Oberkorbs sind bei vielen Modellen klappbare Flächen verbaut worden; hier lassen sich auch kleinere Tassen sicher abstellen. Am oberen Ende ist bei vielen Geschirrspülmaschinen auch noch eine Besteckschublade D vorhanden. Durch eine solche erschließt sich mehr Freiraum im Unterkorb. Besonders leicht wird das Ein- und Ausräumen des Bestecks, wenn sich die Besteckschublade leichtgängig herausnehmen lässt. Die Position des Tastenpanels E ist vom Modell-Typus abhängig (halb oder voll einbaubar): Hierbei handelt es sich meistens um die Tür oder die Oberseite des Türrahmens. Mit den einzelnen Tasten ist das jeweils geeignete Spülprogramm auszuwählen und dieses evtl. noch mit weiteren Funktionen zu verbinden. Meistens ist hier auch noch ein kleines Display (LCD oder LED) installiert worden, das die verbleibende Zeitdauer des aktuellen Spülprogramms darstellt. Bei vielen Modellen, bei denen sich das Display während des Spülgangs nicht einsehen lässt, wird ein simpler Lichthinweis bemüht: Das Modell strahlt den Fußboden vor ihm dann während des Spülgangs bspw. mit einem Lichtsymbol an. In der Tür-Innenseite ist das Spülmittel-Fach F zu erkennen: Mit welchem Spülmittel man hier vorliebnimmt (Tabs, Pulver), ist an sich einerlei; das System erkennt normalerweise vollautomatisch, um welchen Spülmittel-Typus es sich handelt. Das Klarspüler-Fach G ist daneben verbaut worden. Dieses muss regelmäßig mit Klarspüler versehen werden. Dieser verbessert die Trocknungsleistung. Im Boden der Modelle ist außerdem noch der Salzbehälter H auszumachen: Mit dem in ihm enthaltenen Salz wird das Wasser kontinuierlich enthärtet; und das verhindert Kalk. Wann das System neues Salz braucht, wird von allen in diesem Test vertretenen Modellen angezeigt.