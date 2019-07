Heft 08/2019 – Nr. 168

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem ETM TESTMAGAZIN können Sie vier verschiedene, ausgesprochen interessante Testberichte lesen:

Die ARTISAN 5KSM175PSEC von KitchenAid ist schon wegen ihres außergewöhnlichen Designs eine der weltweit bekanntesten Küchenmaschinen. Wird diese Bekanntheit allerdings nur von ihrem ansprechenden Äußeren oder auch von einer wirklich großartigen Leistung getragen? Das wollten wir wissen und haben den Klassiker daher neben der neuen KVC 5320S von Kenwood geprüft. Wie sich die beiden Modelle in praxi handhaben lassen, wie leichtgängig sie Teig, Sahne, Eiweiß und Co. verarbeiten können, wie viel Strom sie währenddessen verbrauchen und wie laut ihre Motoren arbeiten, lesen Sie in unserem detaillierten Test.

Ein Haushalt ohne Kühlschrank? Das ist immerhin in der westlichen Welt nur schwer vorstellbar: Mittlerweile steht in 99,9 % aller Haushalte in Deutschland mindestens ein Kühlschrank. Die Deutschen stellen sich am liebsten Standkühlschranke in ihr Haus, bei denen Kühl- und Gefrierteil über- bzw. untereinander stehen (Kühl-/Gefrierkombinationen). Und das aus vollkommen verständlichen Gründen! Sie sind niedrigerpreisig als zwei einzelne Geräte, in puncto Stromverbrauch sparsamer und nehmen außerdem nicht annähernd so viel Fläche im Haushalt ein. Wir haben in den letzten Wochen neun sehr sparsame (A++ bis A+++) Modelle geprüft, von denen jedes einzelne mindestens ein interessantes Feature vorweisen kann (0-°C-Zonen, der Temperatur nach individuell einstellbare Spezial-Fächer usw.). Mit welchen Funktionen sich die verschiedenen Modelle auszuzeichnen wissen, wie sinnvoll diese Funktionen in praxi wirklich sind, wie verlässlich sie die einprogrammierten Temperaturen halten und vieles mehr lesen Sie in unserem Test.

So müßig es auch ist und so sehr man seine Freizeit lieber anderem widmen will: Das Geschirr muss leider doch regelmäßig gespült werden, soll es sich nicht nach und nach weiter im Haushalt ansammeln. Moderne Spülmaschinen bieten hier den Luxus, abhängig von ihrer Größe, bis zu 16 (Maß-)Gedecke in einem Spülgang säubern zu können und stellen dadurch sicher, dass die Küche zu jeder Zeit ordentlich aussieht (… oder sich immerhin keine Geschirmassen in ihr ansammeln). Spülmaschinen, die sich voll oder halb einbauen lassen, können sich wundervoll-harmonisch in die Küche einpassen, schließen sie doch von vorne einheitlich mit der Küchenzeile ab. Mittlerweile sind alle modernen Spülmaschinen außerordentlich sparsam (A++ bis A+++) und arbeiten auch mit speziellen Eco-Spülprogrammen. Wir hatten in den letzten Wochen neun verschiedene (Einbau-)Spülmaschinen im Test und verraten, wie sauber die einzelnen Modelle das Geschirr wirklich spülen.

Wir hatten außerdem noch den ERG600W von XTERRA FITNESS im Test: Eine moderne Rudermaschine mit natürlichem Wasserwiderstand, mit der sich nicht nur die Ausdauer verbessern, sondern auch alle wesentlichen Muskelgruppen im Körper ansprechen lassen – und das, ohne in ein vor Menschenmassen nur so überquellendes Fitnesstudio springen zu müssen. Alles, was Sie zu diesem Modell wissen müssen, lesen Sie in unserem Testbericht!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des ETM TESTMAGAZINs