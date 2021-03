21 Wasserkocher im Test

Wasserkocher sind in mehr als 92 % aller Haushalte der Bundesrepublik vorhanden und werden von uns in den verschiedensten Situationen immer wieder verwendet – sei es nun dazu, um sich seinen Wachmacher in der Früh schon als aromenreichen Pour Over zuzubereiten, um innerhalb von nur ein paar Minuten in den Genuss von ansprechendem Convenience Food zu kommen oder vielleicht auch nur um schnell eine Milchpulverportion anzurühren. Für all das und noch so vieles mehr brauchen wir heißes Wasser: Und hierzu verwenden wir idealerweise – auch aus Gründen der Stromersparnis (vgl. aber S. [XX]) – einen modernen Wasserkocher. Das Funktionsspektrum vieler aktuell erhältlicher Wassserkocher ist aber sehr viel reicher als dasjenige der ursprünglichen Modelle, die das in ihnen enthaltene Wasser immer nur bis zu einer Temperatur von 100 °C zu erhitzen vermochten: Mit einem Großteil von ihnen kann man mittlerweile auch präzise Temperaturwerte einprogrammieren, die das Wasser anschließend erreichen soll. So lassen sich auch anspruchsvolle Tees, wie bspw. chinesischer Yin Zhen (Weißer Tee), japanischer Gyokura (Grüner Tee) oder nepalesischer Jun Chiyabari (Oolong), immer mit einer die erlesenen Aromen des jeweiligen Teeblatts voll abbildenden Temperatur brühen. Wir hatten in den letzten Wochen 21 verschiedene Wasserkocher im Test (€ min – € max : 17,95 – 111,57 €), davon 10 Modelle ohne die Funktion zur Temperatureinprogrammierung (vgl. S. 47– 56) und 11 Modelle mit der Funktion zur Temperatureinprogrammierung (vgl. S. 30-40).

Freilich: Der schrille Ton, den ein Wasserkessel durch den Haushalt schallen lässt, hat noch immer so manchen Charme – schneller, simpler und vor allem auch sehr viel sparsamer in puncto Stromverbrauch sind aber moderne elektrische Wasserkocher. Darüber hinaus sind sie mittlerweile auch noch vollkommen sicher zu handhaben, schalten sie sich doch in dem Moment, in dem das Wasser die vormals einprogrammierte Temperatur erreicht hat, von alleine aus. Spezielle Sicherheitsmechanismen verhindern außerdem, dass die Modelle ohne Wasser anspringen können. Viele der im Test vertretenen Wasserkocher erlauben es den Verbraucher:innen außerdem, von vornherein die zu erreichende Temperatur per Tastendruck oder per Touchinteraktion einzuprogrammieren, wobei die hier zu verwirklichenden Temperaturen von 20 bis 100 °C reichen, abhängig immer vom jeweiligen Modell. Das kann in verschiedenen Lebenssituationen wertvoll sein, bspw. auch während des Anmischens von Säuglingsnahrung: Hier sollte man schließlich eine maßvolle Temperatur von circa 40 °C anstreben. Des Weiteren sind immerhin manche Modelle mit einem speziellen, individuell an- und ausschaltbaren Warmhaltemodus versehen, der das Wasser weiter bei der ursprünglich von ihm erreichten Temperatur halten kann: Das ist bspw. dann wunderbar, wenn man als Teeliebhaber:in seinen Gelben, Grünen oder Weißen Tee immer nur in einzelnen Portionen, aber immer wieder mit idealer Temperatur von 60 bis 80 °C brühen will. Ein Modell im Test ist schon von Werk aus so eindrucksvoll isoliert, dass es keinen Warmhaltemodus braucht: Dessen Modellkörper hält die Temperatur des in ihm enthaltenen Wassers schließlich über viele Stunden stabil, ohne dass dies mit weiterem Stromverbrauch verbunden wäre. Wie schnell die einzelnen Modelle aber wirklich sind, wie sie sich handhaben lassen, wie wirksam sie an all denjenigen Stellen, die man mit den Händen auch versehentlich anrühren kann, isoliert sind und wie viel Strom sie verbrauchen, lesen Sie in unserem Test.

Wasserkocher– Technik im Detail