Konservieren für das ganze Jahr

Nachdem im vergangenem Jahr die Erdbeerernte aufgrund des Wetters recht mau ausgefallen ist, haben Erdbeerbauern in diesem Jahr allen Grund zur Freude. Die Saison startet sogar etwas früher, sodass in vielen Regionen schon jetzt heimische Erdbeeren geerntet werden können.

Erdbeeren sind sehr beliebt; im vergangenen Jahr hat jeder Deutsche rund 3 kg der roten Frucht verspeist. Dazu mussten jedoch aufgrund der schlechten Ernte Erdbeeren importiert werden. In diesem Jahr sieht es mit der heimischen Ernte hingegen sehr gut aus: Vielerorts steht regionale Ware schon auf den Märkten und im Supermarkt bereit.

Erdbeeren schmecken nach Sommer – ob klassisch mit Sahne, Vanilleeis oder als Kuchen. Wer die heimischen Erdbeeren auch nach der Saison noch genießen möchte, der kann sie beispielsweise zu Brotaufstrich verarbeiten. Ein etwas ausgefalleneres Rezept bietet Krups mit dem Erdbeerfruchtaufstrich mit weißer Schokolade.

Die Zutaten:

1,2 kg Erdbeeren

300 ml Orangensaft

50 ml Creme de Cassis (Johannisbeer Likör)

500 g Gelierzucker (3:1)

70 g Kuvertüre (grob gehackt)

Außerdem:

4 Einmachgläser (je 500 ml)

Zunächst die Einmachgläser sterilisieren. Dann die Erdbeeren waschen und vom Grün befreien. Das Universalmesser in den Krups Prep & Cook einsetzen. Die Erdbeeren, den Orangensaft, die Creme de Cassis und den Gelierzucker in den Behälter geben und Stufe 6 bei 100 °C für 6 Minuten starten. Nach Ablauf der Zeit den Deckel öffnen, die Zutaten mit dem Spatel lösen vom Rand und die Kuvertüre zugeben. Dann Stufe 8 für 1 Minute laufen lassen. Anschließend kann der noch heiße Fruchtaufstrich schon in die vorbereiteten Gläser gefüllt und verschlossen werden.