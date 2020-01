BM 51 easyClip von Beurer

Bluthochdruck ist laut der Deutschen Hochdruckliga der Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Deutschland leidet etwa jeder dritte Erwachsene an Hypertonie, bei den über 70-Jährigen sind es sogar drei von vier Personen. Besonders tückisch ist, dass sich Hypertonie in der Regel nicht durch bestimmte Symptome bemerkbar macht – daher wird Bluthochdruck häufig auch als „Silent Killer" bezeichnet. Beurer bringt mit dem BM 51 easyClip ein neues Oberarm-Blutdruckmessgerät mit innovativer Manschette und besonders einfacher Handhabung auf den Markt.

Insbesondere ältere Menschen haben häufig Schwierigkeiten beim Anlegen einer herkömmlichen Blutdruckmanschette am Oberarm. Mit der easyClip-Manschette des neuen BM 51 gehört diese Herausforderung nun der Vergangenheit an. Durch ihr innovatives Design kann sie ganz unkompliziert und mit nur einem Handgriff am Oberarm fixiert werden. Die Manschette punktet daher mit einer besonders einfachen Handhabung, die sowohl in der Heimanwendung, aber auch im Klinikbetrieb oder in der Arztpraxis von Vorteil ist. Die Abdeckung eines breiten Spektrums an Oberarmumfängen von 22-42 cm macht sie zusätzlich für einen großen Personenkreis einsetzbar.

BM 51 easyClip: Blutdruckmessung schnell und einfach

1.) Manschette mit nur einem Handgriff an den Oberarm clippen

2.) Klettverschluss passgenau verschließen

3.) Blutdruckmessung starten

Auch das zugehörige Blutdruckmessgerät zahlt auf eine einfache und komfortable Nutzung ein. So ist das Produkt mit der Inflation-Technology ausgestattet, die dafür sorgt, dass die Messung bereits während des Aufpumpens der Manschette erfolgt – das macht die Blutdruckmessung schneller und angenehmer. Der Risiko-Indikator, eine farbige Skala zur Einstufung der Messergebnisse, hilft dem Nutzer bei der Interpretation seiner gemessenen Werte. Auf dem weiß beleuchteten XL-Display kann unmittelbar nach der Messung gut abgelesen werden, ob der Blutdruckwert zu niedrig, zu hoch oder normal ist. Das Gerät verfügt über zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte. Ebenfalls kann der Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen bzw. der Mittelwert des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben Tage angezeigt werden. Die Arrhythmie-Erkennung des BM 51 kann während der Messung des Blutdrucks auch mögliche Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus feststellen. Das Medizinprodukt verfügt über eine Abschaltautomatik und gibt Meldung bei Anwendungsfehlern. Die Messgenauigkeit ist von der European Society of Hypertension (ESH) klinisch validiert.

Eine praktische Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten. Das Gerät ist batteriebetrieben, ein Netzteil ist separat erhältlich.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

BM 51 easyClip: 69,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Quelle

Beurer