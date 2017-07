Auch die Haushaltsarbeit wird durch moderne Technik immer leichter. So existieren schon seit dem Ende der 1990er Jahre spezielle Roboter (Staubsaugerroboter), die sich durch die Räumlichkeiten manövrieren, Hindernissen ausweichen und Hart- sowie Teppichböden von Grob- und Feinschmutz säubern. Dabei lassen sich die jetzigen Modelle so programmieren, dass sie erst in dem Moment mit ihrer Arbeit starten, in dem man selbst das Haus verlässt. Wir haben neun aktuelle Roboter geprüft und unter anderem ermittelt, wie sie sich aus der Nähe und aus der Ferne (via App) handhaben lassen, wie sorgfältig die Reinigung jeweils erfolgt, wie systematisch die Modelle arbeiten sowie ob und mit welchen Hindernissen sie Probleme haben.

Wie viel leichter die Arbeit im Haushalt durch einen Saugroboter wirklich wird, ist vor allem von der Kapazität des verbauten Akkus abhängig; je ausdauernder der Saugroboter ist, desto mehr Fläche kann er in einem Mal bearbeiten. Idealerweise sollte ein Modell mit vollem Akku alle Räumlichkeiten säubern und anschließend noch zu seiner Ladestation zurückkehren können. Bei besonders großen Wohnungen und kompliziert verschachtelten Räumen sowie diversen Hindernissen dauert die Reinigung meistens länger als bei geradlinigen Räumlichkeiten mit einem Minimum an Hindernissen. Bei einer längeren Reinigung kommt es je nach Akku vor, dass der Saugroboter mittendrin zur Station zurückkehren muss. Somit verlängert sich der Reinigungsvorgang um die komplette Ladezeit, bis der Saugroboter wieder ausrücken kann.

Als nützlich erweist sich vor allem eine Fernbedienung, mit der sich der Saugroboter leicht starten und manuell zu derjenigen Stelle manövrieren lässt, an der sich noch Schmutz befindet. Insgesamt sieben der neun Saugroboter verfügen über eine App, mit deren Hilfe sich das Smartphone oder Tablet wie eine Fernbedienung verwenden lässt.

Alle Saugroboter sind mit kleinen Bürsten an der Seite ausgestattet, welche den Schmutz zusammenkehren und zur Saugöffnung schieben, damit dieser besser aufgenommen wird. So können die meist runden Modelle auch an Kanten gut reinigen. Dennoch kann es gerade im Ecken- und Kantenbereich vorkommen, dass etwas Schmutz zurückbleibt und hier dann doch der klassische Staubsauger zum Einsatz kommen sollte.

Das Wichtigste

Für wen geeignet

Für alle, die ihre Hausarbeit automatisch erledigen lassen wollen, um währenddessen andere Pflichten erfüllen zu können.

Interessant

Sieben der geprüften Modelle können über eine App am Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Aufgefallen

Die meisten der geprüften Modelle arbeiten nicht mehr nach dem Zufallsprinzip, sondern manövrieren sich planmäßig durch die Räumlichkeiten - ein technologischer Sprung gegenüber den ersten Saugrobotern!