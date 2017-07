Dass man sein Smartphone auch drahtlos laden kann, ist mittlerweile nichts Neues mehr; nun hat der Hersteller HAMA die spezielle Qi-Technologie, durch die sich eine solche induktive Energieübertragung verwirklichen lässt, erstmals in einem mobilen Lautsprecher verbaut – dem sog. Power Brick. Dieser soll mit den allermeisten Smartphones, welche die drahtlose Ladetechnik unterstützen, kompatibel sein. Dem Lautsprecher speist man neue Musik via Bluetooth (aus einer Reichweite von bis zu 10 Metern) oder klassisch via Klinke (3,5 Millimeter) ein. Der Lithium-Ionen-Akku des Power Bricks (4.400 Milliamperestunden, 3,7 Volt) soll sich in durchschnittlich 7 Stunden laden lassen und anschließend bis zu 5 Stunden (Musikeinspielung via Bluetooth) bzw. 30 Stunden (Musikeinspielung via Klinke) aushalten.

