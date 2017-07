Mit dem LG Q6 stellt LG das erste Smartphone der neuen Q-Serie vor, die leistungsstarke Smartphones der Mittelklasse mit speziellen Premium-Funktionen bieten soll. Da ist es nicht verwunderlich, dass das Q6 als erstes Smartphone nach dem vorangegangenen Premium-Modell G6 auch ein FullVision-Display mit minimalem Bildschirmrand erhalten wird. Das beeindruckende, 5,5 Zoll in der Diagonale messende Display mit 18:9-Seitenverhältnis stellt 2.160 mal 1.080 Pixel dar und bietet außerdem 442 Pixel pro Zoll. Weitere spannende Features sind der moderne Aluminiumrahmen sowie die 100°-Weitwinkel-Kamera.

Das LG 6 soll im kommenden Monat in Asien und zu einem späteren Zeitpunkt in den Farben Astro Black, Ice Platinum, Terra Gold und Mystic White auch in Europa in den Handel kommen.

Näheres unter http://www.lg.com/de/handy/lg-Q6-astro-black?cmpid=DG-MC-SEA-AdWords-KW_lg%20q6&gclid=Cj0KCQjw78vLBRCZARIsACr4cxxjv2cZXg1N0GNkVsgXx2R5SIoRGtCfI_8bpwUwE-de4yvVmeyjTjIaArH6EALw_wcB