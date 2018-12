9 Siebträgermaschinen im Vergleichstest

Allerlei Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato, Cappuccino und Flat White beruhen auf einer Gemeinsamkeit: Espresso. Für jeden, der nicht nur im italienischen Café, sondern auch in den heimischen vier Wänden Espresso in Baristaqualität genießen möchte, eignet sich eine Siebträgermaschine. Das ETM TESTMAGAZIN hat vier Modelle mit Manometer und fünf kompakte Maschinen für Sie getestet.

Zugegeben, bis der perfekte Espresso wie warmer Honig und mit goldbrauner Crema aus einer Siebträgermaschine tröpfelt, braucht es ein wenig Übung. Wer aber bei seiner Maschine erst das richtige Verhältnis zwischen Kaffeebohnensorte, Röstung, Mahlgrad und Anpressdruck gefunden hat, kann seinen Espresso ganz nach persönlichem Geschmack genießen. Im Zusammenspiel mit cremigem Milchschaum wird aus dem kräftigen Espresso schnell ein Latte Macchiato oder Cappuccino. Aber auch beim Milchschaum gilt: Vorheriges Üben ist unbedingt notwendig. Denn dieser wird mit der Dampfdüse der Maschinen selbst hergestellt. Wer über die Anschaffung einer Siebträgermaschine für Zuhause nachdenkt, sollte sich also darüber im Klaren sein, dass die Zubereitung eines guten Espressos etwas Geduld und Handarbeit erfordert. Wer dazu aber bereit ist, kann mit der Zeit weit bessere Ergebnisse erzielen als bspw. mit einem Kaffeevollautomaten und seinen Espresso genau auf den persönlichen Geschmack abstimmen. Die kompakteren Modelle ohne Messeinrichtungen eignen sich durch ihre geringeren Ausmaße dabei vor allem für kleinere Küchen. Wir haben beide Modellarten in Bezug auf ihre Leistung, ihre Handhabung, ihre Verbrauchswerte im Betrieb und ihre Verarbeitung geprüft und bewertet.

Handhabung & Funktion

In den Siebträger wird das Filtersieb A eingelegt. Für die Zubereitung von einer oder zwei Tassen Espresso stehen unterschiedliche Siebe zur Verfügung. Bei vielen Siebträgermaschinen können auch Kaffeepads, die dem Easy Service Espresso (E.S.E.)-Standard entsprechen, genutzt werden. Dazu gibt es spezielle Filtersiebe, die in den Siebträger eingesetzt werden. Vor dem Befüllen des Siebes mit Kaffeepulver sollte ein Leerbezug B vorgenommen werden. Dazu wird der leere Siebträger in die Brühgruppe eingesetzt und der Espressobezug gestartet. So erreicht der Brühkopf schneller seine ideale Temperatur und der Siebträger wird aufgewärmt und gesäubert. Danach wird Kaffeepulver in das Sieb gefüllt. Je nach Modell muss hier etwas mit dem Mahlgrad und der genauen Pulvermenge experimentiert werden, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Generell werden für das Brühen einer Tasse Espresso 7 bis 8 g Kaffeepulver veranschlagt. Für zwei Tassen wird entsprechend die doppelte Menge eingefüllt. Besonders wichtig ist das Tampern C, bei dem das Pulver im Sieb verdichtet wird. Wurde der Kaffee nicht gleichmäßig getampert, sucht sich das Wasser den schnellsten Weg durch das Pulver – der Espresso wird dann nicht optimal extrahiert und verliert an Geschmack. Für die beste Verdichtung des Kaffeemehls wird allgemein ein Anpressdruck von 15 kg empfohlen. Danach wird der Siebträger in den Brühkopf eingesetzt und der Bajonettverschluss verschlossen D. Da die Siebträgermaschinen das Wasser mit einem hohen Druck von bis zu 15 bar durch das Sieb drücken, muss darauf geachtet werden, dass der Siebträger vollständig eingehakt wurde; dazu finden sich bei den meisten Maschinen Markierungen. Schließlich wird der Brühvorgang gestartet E. Je nach Modell läuft der Brühvorgang automatisch oder manuell.