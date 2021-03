9 Sandwichmaker im Test

Sandwiches sind ein in Großbritannien verwurzelter, mittlerweile aber weltweit verbreiteter Snack – einer, der sich vor allem durch seine kulinarische Flexibilität auszuzeichnen weiß: Füllen lassen sich die hier verwendeten Toastscheiben schließlich mit allen nur vorstellbaren Zutaten. Man kann es hier klassisch-konventionell halten und Fleisch- sowie Fischwaren, Gemüse- und Obstpürees (Relishes), Saucen und – natürlich – einen zu alledem passenden Käse heranziehen. Aber auch Verbraucher:innen, die von Tieren herrührende Waren ablehnen, können in den Genuss erlesener Sandwiches kommen: Schließlich sind schon seit ein paar Jahren nicht nur Fleisch- und Fischalternativen aus Lupinen, Seitan und Soja, sondern auch viele Käsealternativen aus Cashews, Kokos und Mandeln zu haben, die nicht nur ihrem Aroma, sondern auch ihrer Struktur nach erstaunlich nah an ihre animalischen Pendants heranreichen. Doch auch bei der Wahl des Toasts kann man vieles individualisieren: So lässt sich hier bspw. zwischen Toastscheiben aus hellem Mehl und solchen aus dunklem Mehl (Vollkornmehl) wählen, abhängig allein von den individuellen Ansprüchen an den durchs Mehl vermittelten Geschmack. Natürlich lassen sich die Sandwiches anschließend auch sehr simpel zubereiten: Man man muss die Toasts dazu nur vorab im Toaster anrösten und sie anschließend noch mit alledem anreichern, was den Gaumen verzücken soll. Ein moderner Sandwichmaker aber kann einem den Genuss der Sandwiches doch in mancherlei Hinsicht verschönern – und das aus mehreren Gründen.

Ein Sandwichmaker wird, anders als ein Toaster, schließlich nicht nur mit einem Toastscheibenpaar, sondern auch noch mit all demjenigen versehen, was aus ihm ein Sandwich macht: Hierbei kann es sich bspw. um Gemüse, auch in Gestalt von säuerlich-süßen Pickles, Fleisch- und/oder Fischwaren, Alternativen aus Seitan, Soja und Co. handeln – und natürlich um einen passenden Käse. Gerade ein schon von Natur aus wundervoll-aromenreicher Käse ist von immensem Wert, da er durch die während des Toastens herrschenden Temperaturen schmilzt und alle anderen im Sandwich vorhandenen Zutaten miteinander verbindet. Darüber hinaus werden die Sandwiches durch mechanischen Druck verschlossen, sodass idealerweise beide Toasts sicher miteinander verbunden sind und während des Essens keine Zutaten herauspurzeln können. Manche Sandwichmaker kommen von Werk aus auch noch mit speziellem Zubehör, sodass man sie bspw. als Grill verwenden kann: Hier reicht das Funktionsspektrum weit über Sandwiches hinaus. Wir hatten in den letzten Wochen neun verschiedene Sandwichmaker im Test und haben währenddessen ermittelt, mit welchem der Modelle sich – äußerlich wie innerlich – ansprechende, an allen Seiten sicher verschlossene Sandwiches herstellen lassen.

Sandwichmaker– Technik im Detail