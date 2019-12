Wohlfühl-Nudelgerichte mit Fissler

An den kalt-nassen Tagen des Jahres sind Sie lieber drinnen als draußen? Mit dicken Wollsocken an den Füßen, einer warmen Tasse Tee in der Hand und einem dampfenden Wohlfühlgericht? Wir auch! Dabei lassen wir uns die Gemütlichkeit der Wintermonate auch noch schmecken. Herzhafte Nudelgerichte mit Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing oder Lamm wärmen uns in der kalten Jahreszeit. Für die Zubereitung der Winter-Pasta hält der Premium-Kochgeschirrhersteller Fissler die passenden Produkte parat.

original-profi collection® multi-star: Für Nudeln satt

Bei Winterwetter steigt der Appetit. Um die ganze Familie mit einem wärmenden Nudelgericht zu verwöhnen, ist der multi-star Kochtopf aus der Serie original-profi collection® (1) (20 cm, 249,00 € UVP) aus robustem Edelstahl 18/10 perfekt geeignet. Der gelochte Siebeinsatz ist herausnehmbar und bietet sich optimal zum Kochen von Pasta an. Der hohe Topf überzeugt nicht nur durch ausreichend Platz, sondern auch durch sein puristisches Design und den matt glänzenden Look. Ausgestattet mit dem induktionsgeeigneten cookstar® Allherdboden kann der Topf auf allen Herdarten verwendet werden. Ein weiteres Plus sind die großen Kaltmetallgriffe, die beim Kochen angenehm kühl bleiben.

magic Spaghetti-Heber: Pasta servieren leicht gemacht

Was haben Spaghetti, Fusilli Napoletani, Bigoli, Ziti und Linguine gemeinsam? Sie sind lang und wollen direkt nach dem Kochen stilvoll auf dem Teller serviert werden. Der magic Spaghettiheber (2) (29,99 € UVP) ist hierfür genau der richtige Küchenhelfer: Der gezackte Rand hat die Nudeln fest im Griff, das Ablaufloch lässt überschüssige Flüssigkeit abtropfen. Ein matt gebürsteter Griff und polierte Funktionsteile geben dem Küchenhelfer aus hochwertigem Edelstahl ein attraktives Design. Kleine Mulden im Griff sorgen zudem für einen sicheren Halt.

perfection Kochmesser: Für die mühelose Vorbereitung

Ob Gemüse, Fisch oder Fleisch, für die perfekte Pasta-Sauce muss geschnibbelt werden. Dazu braucht es ein passendes Messer. Mit dem extrem scharfen perfection Kochmesser (3) (16 cm, 109,00 € UVP) geht die Vorbereitung ganz einfach von der Hand. Seine breite Klinge macht das Schneiden der Zutaten spielend einfach. Das Messer ist aus einem einzigen Stück Spezialstahl präzisionsgeschmiedet und trägt das Gütesiegel „Made in Solingen“.

luno® Kochtöpfe: Saucen kochen ohne Anhaften

Mit dem vielseitig einsetzbaren luno® Topf-Set (4) (4-tlg., 18 cm, 20 cm, 24 cm, Stielkasserolle 18 cm, 399,00 € UVP) bleiben selbst empfindliche Käsesaucen garantiert nicht haften. Denn die Aluminiumtöpfe im modernen Design verfügen über eine hochwertige Antihaftversiegelung. Dank ihr gelingen besonders Pasta-Soßen mit empfindlichen Zutaten – wie zum Beispiel Fisch, Pilze oder Käse – ganz einfach. Für ein besonders leichtes Rühren sorgt der sanft gerundete Übergang zwischen Boden und Innenwand. Sobald die Soße fertig ist, kann sie direkt am Tisch serviert werden.

magic Käsereibe: Der Schmied der Käse-Krone

Nudeln und Käse sind ein unschlagbares Team. Penne in hausgemachtem Tomaten-Sugo, bestreut mit flockigem Parmesankäse: Schon der Anblick lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Zum Reiben von Hartkäse wie Parmesan oder Pecorino ist die magic Käsereibe (5) (29,99 € UVP) mit mittelfeiner Reibefläche genau der richtige Küchenhelfer. Mit seinem matt gebürsteten Griff und den polierten Funktionsteilen sieht der Küchenhelfer aus hochwertigem Edelstahl in jeder Küche gut aus. Nach getaner Arbeit lässt er sich ganz einfach in der Spülmaschine reinigen.

Nudelmaschinen im Test

Ein besonderes Highlight bei Nudelgerichten ist, wenn auch die Pasta selbstgemacht wird. Das geht in den unterschiedlichsten Formen mit einer Nudelmaschine erstaunlich einfach. In unserem Test haben wir 4 elektrische und 2 manuelle Nudelmaschinen der Hersteller GSD - Haushaltsgeräte, Häussler, Philips, Trebs, Unold und WMF getestet. Mit welchem der Modelle Sie die beste Pasta zubereiten, lesen Sie hier.

Quelle

Schröder+Schömbs PR GmbH