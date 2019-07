Mit den Temperaturen steigt auch der Wunsch nach Abkühlung – vor allem in den eigenen vier Wänden. Der leistungsstarke Silent Comfort 3 in 1 von Rowenta kommt da wie gerufen. In seiner Funktion als effizienter Turmventilator kühlt er schnell und zuverlässig Räume mit einer Fläche von bis zu 40 m². Wird es draußen wieder kühler, kann das Gerät als Heizlüfter eingesetzt werden. Mit nur 43 dB(A) auf der niedrigsten Stufe ist er dabei extrem leise und unauffällig. Das Gerät sorgt mit wärmenden Luftströmen schnell und unkompliziert für die individuelle Wohlfühltemperatur. Im Sommer wie im Winter reinigt ein integrierter Filter die Luft bevor diese in den Raum abgegeben wird. Im Heizlüfter-Modus werden so unangenehme Gerüche verhindert. Diese entstehen bei herkömmlichen Heizlüftern durch verbrannte Staubpartikel, die sich auf den Heizelementen absetzen. Damit garantiert der Silent Comfort 3 in 1 absolutes Wohlbefinden zu jeder Jahreszeit.

Besonders leise und leicht zu bedienen

Da Rowenta den Silent Comfort 3 in 1 so entwickelt hat, dass er besonders leise ist, stört er nicht beim Fernsehen, Lernen oder Schlafen. Durch die automatische Abschaltung, den zeitverzögerten Start und die praktische Timer-Funktion, hat der Nutzer die Laufzeiten des Gerätes immer im Griff. Das integrierte LED Display verschafft stets Überblick über den Modus des 3-in1-Geräts und kann ganz leicht mit der Fernbedienung gesteuert werden, die sich in der Halterung hinten am Gerät verstauen lässt.

Elegantes Design und vielseitige Funktionen

Mit seinem schlichten Design in der Farbkombination Weiß/Silber fügt sich der Silent Comfort 3 in 1 dezent in jeden Raum ein. Darüber hinaus verfügt er über vielseitige Funktionen: Er ist mit einer Eco-Funktion ausgestattet, mit der sich bis zu 50 Prozent Energie einsparen lassen. Über das elektronische Thermostat lässt sich die Temperatur leicht individuell anpassen. In dem praktischen Smart Modus erfolgt die Temperaturanpassung hingegen automatisch. Dank integriertem Luftreiniger wird die Luft in allen Modi zunächst gereinigt und mittels 70° Oszillation anschließend gleichmäßig im Raum verteilt.

Der Rowenta Silent Comfort 3 in 1 HQ8110F0 wird voraussichtlich ab September dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 349,99 € (UVP) erhältlich sein.

Quelle:

becker döring communication (www.beckerdoering.com)