Die neuen THOMAS QUICKSTICK Akku-Staubsauger

Handlich, flexibel, praktisch – Akkustaubsauger erfreuen sich heutzutage großer Beliebtheit. Mit den neuen Modellen QUICKSTICK BOOST und QUICKSTICK TURBO PLUS bringen die Bodenpflegeexperten von THOMAS nun die nächste Generation kabelloser Akkusauger auf den Markt. Die leistungsstarken Handhelden überzeugen dabei mit ihrer Vielfältigkeit und mit einfacher Bedienung.

Egal ob Teppich, Sofa oder Treppe, dank der elektrischen Turbodüse meistern die neuen Modelle von THOMAS jeden herausfordernden Untergrund im Handumdrehen – ideal für das schnelle Saugen zwischendurch und ohne lästige Kabelstolperfalle. Das integrierte LED-Licht sorgt ebenfalls dafür, dass auch das kleinste Krümelchen in der hintersten Ecke nicht verborgen bleibt. Zur Neueinführung der handlichen Akkustaubsauger unterstützt THOMAS seine Händler mit umfassenden PoS-Maßnahmen.

Flitzeflink für zwischendurch

Vor den neuen, multifunktionalen Akku-Handstaubsaugern THOMAS QUICKSTICK BOOST und THOMAS QUICKSTICK TURBO PLUS ist kein Staubkorn mehr sicher. Dank maximaler Flexibilität durch das 180°-Drehgelenk der elektrischen Turbo-Bodendüse sowie dank der praktischen 2-in-1-Kombidüse zur Möbel- und Polsterreinigung kann das ganze Haus schnell und einfach auch vom letzten Schmutzpartikel befreit werden. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich der Staub in kleinen Winkeln verstecken konnte. Mit der integrierten LED-Leuchte bringen die neuen Modelle von THOMAS auch in die dunkelsten Ecken Licht und scheuchen jede Wollmaus aus ihrem Versteck hervor. Besonders praktisch erweist sich die lange Fugendüse, mit der ohne Schwierigkeiten jede kleine Ritze bequem gereinigt werden kann. Der QUICKSTICK TURBO PLUS wartet dabei mit einer extralangen und flexiblen Fugendüse auf, die auch hohe Decken mühelos erreicht. Zusätzlichen Komfort beim Hausputz bietet er mit einer elektrischen Turbo-Polsterbürste und hat somit alles, was man sich für eine effiziente und gründliche Reinigung für zwischendurch wünscht.

Minimaler Aufwand, maximale Sauberkeit

Die leistungsstarken Li-Ionen-Powerakkus der neuen QUICKSTICK Modelle ermöglichen eine starke Akku-Laufzeit von bis zu 30 Minuten. Die praktische LED-Ladeanzeige zeigt dabei jederzeit den aktuellen Akku-Stand an. Falls der Akku mal zur Neige gehen sollte, kann er dank der in die Wandhalterung integrierten Ladestation schnell wieder aufgeladen werden. Dort lässt sich auch das Zubehör einfach verstauen, sodass der QUICKSTICK stets komplett aus dem Weg geräumt ist, jedoch immer griffbereit zur Verfügung steht. Besonders vorteilhaft ist auch der integrierte Staubauffangbehälter. Dieser lässt sich nach dem Saugen einfach und schnell entleeren – Staubsaugerbeutel gehören damit der Vergangenheit an. Wenn nötig, lässt sich die Microfaserwalze der elektronischen Turbo-Bodendüse ebenfalls kinderleicht abnehmen und kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Somit steht dem nächsten Einsatz nichts mehr im Weg.

Flexible PoS-Unterstützung für den Handel

THOMAS begleitet die Lancierung der beiden neuen Modelle der erfolgreichen QUICK STICK Serie mit einem umfassenden PoS-Paket für Händler. Neben umfangreichen PoS-Materialien, wie leicht verständlichen Informationsflyern zur Ausgabe an Endverbraucher und Präsentationsdisplays sowie markentypischen Shop-in-Shop-Aufbauten, bietet THOMAS seinen Händlern auch vor Ort Schulungen und individuell auf den jeweiligen Partner zugeschnittene und gemeinsam erarbeitete Marketingkonzepte an.

Ab November 2019 ist der THOMAS QUICKSTICK BOOST (UVP: 229,95 Euro) in klassischem Weiß-Grau im Handel verfügbar und der THOMAS QUICKSTICK TURBO PLUS (UVP: 249,95 Euro) in stylishem Anthrazit-Blau.

Akku-Staubsauger im Test

Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden Akku-Staubsauger und können sich bei der Masse der angebbotenen Modelle nicht so recht entscheiden? Wir haben bereits viele unterschiedliche Modelle namenhafter Hersteller wie AEG, Dirt Devil, Dyson, Philips, Rowenta und Vorwerk getestet.

Quelle

Deutscher Pressestern