NEUE INSTAVIEW KÜHLSCHRANK-TECHNOLOGIE VON LG

Mit zwei neuen intelligenten InstaView Kühlschränken hält LG Electronics eindrucksvolle Neuheiten für die Besucher der CES 2020 bereit. LG InstaView mit Craft Ice und die zweite Generation von LG InstaView ThinQ bieten durchdachte Leistungsmerkmale für optimierte Abläufe im Haushalt und machen die Nutzung des Kühlschranks als wichtigstes Haushaltsgerät in der Küche noch komfortabler und angenehmer. Dank LGs InstaView-Technologie muss der Kühlschrank nicht mehr geöffnet werden, um den Inhalt sichtbar zu machen: Die transparente Glastür dient gleichzeitig auch als Display zur Darstellung von Rezepten und Kochvideos.

Runde Eiswürfel für längeren Genuss

Der InstaView-Kühlschrank mit Craft Ice, Gewinner des „CES 2020 Innovation Award“, ist auch ein nützlicher Helfer, wenn es um die Bewirtung in der Familie oder für Freunde geht: Als erster Kühlschrank der Welt besitzt er einen eingebauten Eiswürfelbereiter für runde Eisstücke, die besonders langsam schmelzen. Nach erfolgter Einführung in den USA wird LG den InstaView-Kühlschrank mit Craft Ice im kommenden Jahr auch in anderen Märkten verfügbar machen (Features können in einzelnen Märkten abweichen). Die ca. 5 cm dicken Eisstücke schmelzen langsamer als normale Eiswürfel und bewahren auf diese Weise für lange Zeit den Eigengeschmack der Getränke.

InstaView ThinQ

In 2020 wird LG seine Kühlschrank-Spitzenmodelle der InstaView-Serie mit ThinQ-Technologie der zweiten Generation aufrüsten. Lebensmittel, die in den Kühlschrank gelegt oder aus diesem entnommen werden – auch in den Door-in-Door- und „Crisper“-Fächern – werden mit einem leistungsfähigen optischen System mit KI-Unterstützung erfasst, so dass der Bestand im Kühlschrank immer auf dem neuesten Stand ist. Anhand dieser Information kann der neue LG InstaView ThinQ Kühlschrank nützliche Menüvorschläge auf Basis der verfügbaren Zutaten generieren. Die intelligente Technologie kann den Besitzer sogar benachrichtigen, wenn ein Produkt zur Neige geht und bestimmte Möglichkeiten der Nachbestellung vorschlagen, lange bevor der Besitzer nach Hause kommt und feststellt, dass z. B. keine Eier mehr da sind.

Die intelligente transparente Fronttür des 2020 LG InstaView bietet mehr als nur Einblicke in das Innere, ohne dass man die Tür öffnen muss und kalte Luft entweichen kann. Die Tür ist gleichzeitig auch ein 22 Zoll großes Display, auf dem man per WLAN im Internet surfen kann und Kochvideos ansehen kann, ohne dass ein separates Smartphone oder Tablet erforderlich ist.

Kundendienst auf LG-Art

Für beide LG InstaView-Modelle, die auf der CES gezeigt werden, bietet LG einen proaktiven Kundendienst auf der Basis der intelligenten ThinQ KI-Kundendienstlösung. Der Service bietet den Kunden einen personalisierten Support, damit diese ihr Haushaltsgerät bestmöglich nutzen können, indem sie nützliche Tipps zur Maximierung der Leistung sowie proaktive Hinweise zu möglichen Problemen erhalten. So überwacht diese Funktion den Betrieb des Kühlschranks in Echtzeit und sendet über die LG ThinQApp einen Alarm, z. B. über einen ungewöhnlichen Temperaturanstieg oder wenn der Wasserfilter gewechselt werden muss, oder andere wichtige Informationen, die für einen optimalen Betrieb des Kühlschranks erforderlich sind. „Auf der CES zeigen wir, was mit LG InstaView-Kühlschränken und KI in der Küchevon morgen möglich ist“, sagte Dan Song, President der LG Electronics Home Appliance& Air Solution Company. „Mit einer Technologie, die langweilige weiße Kästen schnell in aufregende Maschinen verwandeln kann, die spezielle Eisstücke produzieren, Menüs planen und Einkaufslisten aufstellen können, wurden unsere intelligenten Kühlschränkemit ThinQ für Kunden entwickelt, die nützliche Hilfestellungen in der Küche zu schätzen wissen.“

Die Besucher der CES 2020 können sich vom 7. Bis 10. Januar 2020 von den innovativen Features der neuesten InstaView Kühlschränke von LG vertraut machen (Stand Nr. 11100,Central Hall, Las Vegas Convention Center). Alle Pressemitteilungen von LG zur CES werden auf Social Media unter #LGCES2020 veröffentlicht.

Quelle

LG