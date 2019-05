Für die optimale Bartpflege

Ob es nun ein Drei-Tage-Bart, Koteletten, ein Vollbart oder erhabene Glätte sein soll: So vielgestaltig wie in diesem Jahr hat sich Mann selten präsentiert. Als Best Buddy der regelmäßigen Rasur stellt KOENIC, die Hausmarke von MediaMarkt und Saturn, Männern den neuen Elektrorasierer KSH 4220 WD zur Seite. Ob Nass- oder Trockenrasur, mit Rasierschaum oder ohne: Mit spezieller Folie (Doppelscherfolie) und weiteren Funktionen rasiert der KSH 4220 WD verlässlich jedes unliebsame Barthaar ab. Dabei ist er wasserdicht nach dem Schutzstandard IPX5 und dank eines modernen Akkus auch kabellos zu verwenden.

Nass, trocken und mit Schaum: Der KOENIC KSH 4220 WD kann alles

Auch in diesem Jahr sind Bärte voll im Trend. Doch viele Haare im Gesicht machen noch keinen Bart aus. Schließlich wollen die Haarmassen auch ordentlich gepflegt werden. Außerhalb der Konturen sollte man sich der nachwachsenden Stoppeln am besten einmal pro Tag annehmen; sonst wird aus der schicken Bart-Frisur schnell ein wildes Dickicht. Wer das vermeiden will, sollte sich geeignetes Equipment holen. Der KOENIC Nass-Trocken-Rasierer KSH 4220 WD empfiehlt sich gerade denjenigen Männern, die in Sachen Rasur variabel bleiben wollen. Sein Scherkopf mit Doppelscherfolie und Integralschneider meistert jede Trocken- und Nassrasur — auch mit Rasierschaum —, ist abwaschbar und kabellos bis zu 60 Minuten pausenlos im Einsatz.

Wie pflege ich meinen Bart? Tipps:

Dass empfindliche Männerhaut nach der Rasur gepflegt werden will, ist wohlbekannt. Das gilt natürlich in gleichem Maße, wenn nur außerhalb der Konturen regelmäßig ausrasiert wird. Wer die nachstehenden Tipps beachtet, kann stets zufrieden in einen gepflegten Bart schmunzeln:

Nr. 1, Feuchtigkeit spenden: Wer einen Bart hat, sollte auch die normale Gesichtspflege nicht außer Acht lassen. Eine geeignete Creme schützt die Haut vor dem Austrocknen und vermeidet so ein Sammelsurium heller Hautschuppen im Bart. Die sind nämlich alles andere als schön anzusehen.

Nr. 2, Konturieren: Exakte Konturen verleihen dem Bart neuen Charakter. So ist vor allem das gepflegte, regelmäßige Ausrasieren außerhalb der Konturen wesentlich; ansonsten verschwimmt nämlich die ursprüngliche Form des Bartes mehr und mehr.

Nr. 3, Balsam für den Bart: Voluminöse Bärte, wie bspw. der Vollbart, müssen sorgfältig gepflegt werden. Sie sollten alle zwei Tage mit mildem Bartshampoo gereinigt werden. Für ein Mehr an Pflege empfiehlt sich darüber hinaus noch ein Bartöl, das den Bart geschmeidig hält. Regelmäßiges Kämmen mit einer Bartbürste verhindert außerdem, dass die Barthaare miteinander verkleben (verfilzen).

Nr. 4, Nach der Rasur: Jede Rasur reizt die Haut; sie will daher ein jedes Mal schonend gepflegt werden. Hier lässt sich bspw. eine milde Lotion heranziehen, auch um zu verhindern, dass einzelne Härchen einwachsen.

Ein Typ, ein Bart? Die KOENIC Bart-Trends des Jahres 2019:

Ob nun mit oder ohne und in welchem Stil – die Form des Bartes ist vom Typen abhängig; allerdings steht nicht jedem Gesicht auch jeder Bart. Gerade die Gesichtskonturen und auch das Ausmaß des Bartwuchses sollten bei der Wahl des Bartes beachtet werden. In einem schmalen Gesicht kann beispielsweise ein dickeres Bartwachstum an den Gesichtsseiten mehr Fülle verleihen, während ein Kinnbart ein rundes Gesicht optisch streckt. Das sind die KOENIC Bart-Trends in diesem Jahr:

Drei-Tage-Bart: Der klassische All-Time-Favourite steht auch in diesem Jahr wieder an allererster Stelle.

Moustache: Fein getrimmt und in Form gebracht ist der gepflegte Oberlippenbart ein echter Hingucker und verleiht dem Gesicht Charakter.

Vollbart: Gerade in diesem Jahr kann der Bartwuchs auch mal besonders üppig und voluminös sein.

Koteletten: Wer sein Gesicht nicht mir Haar zuwachsen lassen will, kann mit Koteletten vorliebnehmen. Kombinierbar mit anderen Bart-Frisuren ist sie der kreativste Bart-Trend dieses Jahres.

Schifferkrause: Sie zeichnet die Kinnlinie nach, ist dichteren Wuchses und wirkt sehr markant. Auch mit der schmaleren Version, dem sog. Chin Strap, ist man in diesem Jahr voll im Trend.

Der KOENIC KSH 4220 WD ist ab jetzt zu einem Preis von 26,99 € (UVP) exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich; nicht nur vor Ort, sondern auch in den jeweiligen Onlineshops (hier und hier).

