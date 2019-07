Evidence One EA895N von Krups

Mit dem neusten Krups-Kaffeevollautomaten Evidence One bleiben keine Kaffeewünsche offen. Krups stellt den Bedienkomfort von Kaffeevollautomaten mit einem prägnanten Blacklight-Touchscreen-Farbdisplay auf eine neue Stufe. Die Bedienung besticht durch farbige, hinterleuchtete Kaffeesymbole, die auf einen Blick die ganze Vielfalt der Kaffeespezialitäten erkennen lassen – sogar in ausgeschaltetem Zustand. Aus insgesamt zwölf Getränkevariationen – über Espresso, Latte Macchiato bis hin zu Tee – kann gewählt werden und jedes Getränk lässt sich nach Belieben personalisieren: Drei Kaffeestärken und fünf Mahlgradstufen machen es möglich. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und mit Krups Evidence One findet jeder seinen individuellen Lieblingskaffee – und kann diesen über das Favoritenmenü gleich mit einem einzigen Knopfdruck abspeichern. Bis zu zwölf Getränke können hier festgelegt und jederzeit geändert werden.

Einzigartig: Brühgruppe aus Metall für besten Kaffeegenuss

Die Brühgruppe ist das Herz des Kaffeevollautomaten und maßgeblich für das Aroma verantwortlich. Krups setzt als einziger Hersteller auf dem deutschen Markt auf eine fest verbaute Brühgruppe aus Metall und Edelstahl. Dass der Kaffee bei Krups nicht mit Plastik, sondern nur mit hochwertigen Materialien in Kontakt kommt, das schmeckt man bei jeder Tasse. Inspiriert vom Know-How der besten Baristas hat Krups das Zusammenspiel aller Komponenten, vom Edelstahl-Mahlwerk über den hohen Anpressdruck (Tamping) per Hydrauliksystem, die Wassertemperatur bis zum Brühvorgang in der „Barista Quattro Force“-Technologie perfektioniert. Das einzigartige Tamping-System der Metall Brühgruppe erreicht mit 30 Kilogramm einen sensationell hohen Anpressdruck. Dadurch werden die besten Geschmacksstoffe aus dem Kaffee extrahiert. Im Klartext bedeutet das: Ein Espresso aus dem Evidence One-Vollautomaten besticht durch ein vollmundiges Aroma und eine haselnussbraune Crema. Die Brühgruppe hat aber nicht nur Power, sondern noch viel mehr zu bieten: Sie wird separat beheizt und entzieht dem Kaffeemehl die Restfeuchtigkeit, bevor es ausgeworfen wird. Schimmel im Inneren der Maschine hat so keine Chance. Auch was Reinigung und Hygiene betrifft, bleiben bei Evidence One keine Wünsche offen. Die Reinigung erfolgt so unkompliziert wie die Kaffee-Zubereitung – vollautomatisch auf Knopfdruck.

Neu: Milchschlauch mit Ansaugstab für direkten Einsatz aus der Milchtüte

Alle Kaffeespezialitäten im Direktbezug lassen sich doppelt und gleichzeitig zubereiten, sogar Cappuccino und Latte Macchiato – für beste Genussmomente zu Zweit. Auch bei den Milchspezialitäten hat Krups bei Evidence One den Bedienkomfort noch einmal erhöht: Ein neuer Milchschlauch mit Ansaugstab aus Edelstahl kann direkt in eine Milchtüte oder ein mit Milch gefülltes Glas getaucht werden. Die Düse ist vollständig abnehmbar und lässt sich dank einem praktischen 2-in-1-Milchreinigungs-Tool, das direkt im Kaffee-Auslass integriert ist, im Handumdrehen unter fließendem Wasser reinigen.

Die Krups Evidence One EA895N wird voraussichtlich ab September dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 1.149,99 € (UVP) im Handel erhältlich sein.

Soll es vielleicht doch ein anderer Vollautomat werden? Dann schauen Sie doch einmal in unseren aktuellen Vollautomaten-Test (ETM TESTMAGAZIN 01/2019, Nr. 161). Hier haben wir nämlich sieben (7) aktuelle Modelle geprüft — von Caso, De’Longhi, Krups, Melitta, Nivona, Philips und Saeco. Mit einem Klick hier können Sie zum Testbericht weiterspringen!

Quelle:

becker döring communication (www.beckerdoering.com)