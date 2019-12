Das perfekte Match für Krups i Prep&Cook und Cook4Me+ Connect

Von Beginn an steht die Marke Krups für Produkte, die Leistungsstärke und hohe Präzision vereinen. Bekanntgeworden durch langlebige Präzisionswaagen geht Krups nun noch einen Schritt weiter und verbindet traditionelle Qualität mit technischem Fortschritt. Was dabei herauskommt ist eine vernetzte Präzisionswaage, die sich via Bluetooth mit dem Smartphone verbindet und vor Ideen nur so sprudelt.

Wer kennt nicht das Problem, dass vom letzten Einkauf noch genau eine Aubergine übrig geblieben ist und man nun nicht genau weiß, was man mit ihr anfangen soll? Zum Wegwerfen zu schade, aber ein passendes Rezept will einem auch nicht einfallen. Die smarte Waage von Krups hilft in diesem Fall weiter: Einfach alle verfügbaren Lebensmittel in der Krups App eingeben und von einer Auswahl möglicher Rezepte überraschen lassen. Anschließend nur noch das neue Lieblingsrezept auswählen und sich Schritt-für-Schritt durch die Anleitung führen lassen. Weiterer Vorteil: Da jede Zutat einzeln abgewogen und auf der App abgehakt wird, wird ab sofort keine Komponente mehr vergessen!

Eine Waage vier Anwendungsmöglichkeiten

Neben inspirierenden Rezeptvorschlägen kann die vernetzte Waage von Krups noch viel mehr. Sie vereinfacht das Kochen und Backen durch nützliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen in der App, eine automatische Tara- und Einheitenumrechnung und höchste Präzision in Ein-Gramm-Schritten bei bis zu 10 kg. Die Waage selbst ist dabei erstaunlich leicht. Wer im Vorfeld auf Nummer Sicher gehen möchte, dass alle benötigten Lebensmittel im Haus sind, kann bereits vor dem Start eines Rezepts alle Zutaten abwiegen und einzeln in der App abhaken. Wer das Wiegen lieber während des Kochens oder Backens vornimmt, kann dies in den jeweiligen Koch- oder Backvorgang integrieren. Um Zeit zu sparen, ist es außerdem möglich, während des vorherigen Kochvorgangs die nächsten Zutaten abzuwiegen. Damit ist für jeden Geschmack die passende Funktion dabei. Dank präziser Anleitungen und exakter Gewichtsangabe gelingt in Zukunft garantiert jedes Gericht!

Kochsysteme im Test

Um die abgewogenen Zutaten zu verarbeiten, gibt es viele Möglichkeiten. Besonders einfach geht die Zubereitung mit einem Kochsystem wie z.. B. dem Krups Prep & Cook HP 5031. In unserem kostenlosen Test erfahren Sie, wie einfach das Kochen mit dem Kochsystem von der Hand geht. Außerdem haben wir vor kurzer Zeit drei moderne Koch-/Küchenmaschinen miteinander verglichen, darunter Modelle von Krups, Silvercrest und Vorwerk. Hier geht´s zum Test.

