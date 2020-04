Beurer MP 70 und MP 64 für gesunde und schöne Hände

Ständiges Händewaschen beansprucht gerade in der aktuellen Zeit die Haut besonders. Die Hände fühlen sich trocken an und die Nägel werden spröde und rissig. Mit dem Paraffinbad MP 70 und dem Maniküre-/Pediküre Set MP 64 werden Hände und Nägel in wenigen Schritten direkt von zu Hause aus gepflegt.

MP 70 – Paraffinbad für eine intensive Pflegeanwendung

Mit dem Paraffinbad MP 70 wird eine intensive Pflege dank der Anwendung von warmem, flüssigem Paraffinwachs ermöglicht. Dies verleiht strapazierten Händen, Füßen und Ellenbogen eine spürbar geschmeidige, zarte Haut. Nach Erwärmung des Wachses im MP 70 werden abwechselnd die zu behandelnden Körperstellen für kurze Zeit darin eingetaucht und wieder herausgenommen. Ist das Wachs erhärtet wird der Vorgang sechs bis sieben Mal wiederholt. Die angenehme Wärme des Paraffinwachses öffnet die Poren der Haut und fördert die Durchblutung. Um die Aufnahme von Pflegestoffen und Feuchtigkeit zu unterstützen wird eine Folie über die behandelnden Stellen gelegt. Nach einer Einwirkzeit von 20 Minuten kann diese abgezogen und das Wachs entfernt werden.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

MP 70: 86,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

MP 64: 94,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

MP 64 – Nagel- und Fußpflege für zu Hause

Mit dem kraftvollen Akkugerät MP 64 kann eine optimale Maniküre- und Pediküre-Anwendung in den eigenen vier Wänden problemlos erfolgen. Beanspruchte Nägel werden gepflegt und in Form gebracht. Mit drei Geschwindigkeitsstufen und zehn hochwertigen Aufsätzen zur Pflege der Finger- und Fußnägel sowie einem Aufsatz zur Hornhautentfernung kann die Anwendung besonders individuell erfolgen. Die Aufsätze sind auch für Diabetiker geeignet. Durch das ergonomische Design wird das Abrutschen während der Behandlung verhindert. Für Sicherheit sorgt eine Abschaltautomatik nach 20 Minuten. Mit einem Micro-USB-Anschluss kann das Gerät innerhalb von drei Stunden wieder aufgeladen werden und steht für eine erneute zweistündige, kabellose Akku-Anwendung bereit.

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

