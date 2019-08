Heft 09/2019 – Nr. 169

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

im aktuellen ETM TESTMAGAZIN, das passend zur diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) erscheint, haben wir vier interessante Tests in petto:

Gebügelt wird wohl nirgends gern. Wer sich die hiermit verbundene Arbeit aber immerhin erleichtern will, nimmt eine moderne Dampfbügelstation zur Hand, denn: Mit druckvollem Dampfausstoß lassen sich Falten, Knitter und Co. sehr viel schneller einebnen. Dabei bieten die Modelle auch noch die ein oder andere sinvolle Funktion, wie bspw. eine einheitliche, mit allen Materialien kompatible Temperatur, einen vollautomatischen Dampfausstoß oder eine Bedienung per Touch. Welches der acht geprüften Modelle den Falten am besten „an den Kragen geht“, lesen Sie in unserem Test ab Seite 6.

Wer noch immer annehmen sollte, dass man mit einer Mikrowelle nur Speisen erwärmen kann, sollte sich die modernen Mikrowellen vielleicht einmal näher anschauen: Mit speziellen Kombinations-Mikrowellen, wie der von uns geprüften SupremeChef MW 3391 SX von Bauknecht, lassen sich alle erdenklichen Speisen aus Gemüse, Fleisch und Fisch zubereiten – und das in ausgesprochen kurzer Zeit. Dank der Dual Crisp & CrispFry-Funktion braucht’s auch nur ein Mindestmaß an Öl, um ein ansprechend-knuspriges Äußeres zu erreichen. Mit 40 Automatikprogrammen soll die Speisen­zubereitung wirklich jedem gelingen. In unserem Test ab Seite 42 lesen Sie, was die Kombinations-Mikrowelle von Bauknecht mit all ihren verschiedenen Funktionen so leisten kann.

Die Ansprüche, die Verbraucherinnen und Verbraucher an einen modernen Kühlschrank stellen, haben sich in all den Jahren nur leicht verändert: Noch immer sollen die in ihm eingelagerten Lebensmittel – gleichgültig, ob sich’s bei ihnen nun um Gemüse, Obst, Fleisch oder Fisch handelt – möglichst lang ihre ursprüngliche Frische bewahren. Schließlich soll er auch noch in puncto Stromverbrauch sparsam sein. Schließlich muss er seine Arbeit ja 24 Stunden pro Tag verrichten; und das an jedem einzelnen Tag des Jahres. Die neue Kühl-/Gefrierkombination GBB 92 STAXP von LG ist als Modell der Klasse A+++ nicht nur ausgesprochen sparsam, sondern auch noch ein modernes Technikwunder: Mit einer Handvoll cleverer Funktionen will sie nämlich ein der Temperatur und der relativen Feuchte (Humidität) nach ideales Klima sicherstellen. In unserem Test haben wir all diese Funktionen geprüft. Ab Seite 64 lesen Sie, wodurch sich das neue Modell wirklich auszuzeichnen weiß.

Bei Cappuccino, Espresso und Co. ist’s mittlerweile eine Selbstverständlichkeit: Ein Tastendruck und schon erhellt ein aromatischer Wachmacher das Gemüt. Mit Tee verhielt es sich bisher noch vollkommen anders: Nun aber will das Traditionsunternehmen Vorwerk mit seinem neuen Temial, einem modernen Teevollautomaten, einspringen. Der Temial soll alle Arten von (losem) Tee zubereiten können, einerlei, ob’s jetzt Grüner, Schwarzer oder Weißer Tee sein soll. Über spezielle Temial-Codes an den Tee-­Sachets lassen sich alle wesentlichen Parameter, wie bspw. Temperatur und Wasser­volumen, auslesen. Alles Weitere vollzieht sich vollautomatisch. Wie sich der Temial in unserem Test geschlagen hat, lesen Sie ab Seite 84.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des ETM TESTMAGAZINs