Heft 08/2020 – Nr. 180

5 Stabmixer und 7 Stabmixer-Sets

Mit keinem anderen Küchenutensil lassen sich dermaßen viele verschiedene Speisen vorbereiten wie mit einem modernen Stabmixer. Ein solcher ist schließlich dazu imstande, Lebensmittel aller Art schnell zu einheitlichem Mus zu pürieren, einerlei ob es sich dabei nun um „schwereres“ Gemüse, wie Möhren, oder vielmehr um „weicheres“ Obst, wie Waldbeeren, handelt. Daher ist ein Stabmixer wunderbar, um ansprechende Gemüsesuppen, Pestos oder Smoothies bzw. Smoothie Bowls zuzubereiten. Noch praktischer sind aber Stabmixer-Sets, die von Werk aus mit einem opulenten Zubehörset daherkommen. So ist zum Beispiel regelmäßig ein Schneebesen vorhanden, mit dem sich Eiweiß in Eischnee verwandeln lässt; des Weiteren ist verschiedentlich auch ein Zerkleinerer enthalten, der Kräuter in kleinste Partikel zerkleinern kann. Gerade Stabmixer-Sets stellen also wahre Alleskönner dar und passen daher in jeden Haushalt. Dieses Mal hatten wir 5 Stabmixer und 7 Stabmixer-Sets im Test: Ab S. 6 lesen Sie, welches Modell sich am leichtesten handhaben lässt, welches von ihnen Gemüse, Obst und Co. am einheitlichsten mixen kann und vieles mehr.

13 Heißluftfritteusen

Noch immer ist das Frittieren von Lebensmitteln in allen Teilen der Welt beliebt: Tausende verschiedener Speisen aus allen Kulturkreisen – von Pommes Frites über Camembert bis hin zu Tempura – lassen sich so in Minutenschnelle zubereiten und zeichnen sich anschließend durch eine köstlich-krosse Kruste aus. Traditionell muss man diese Speisen aber in einer Wanne aus siedendem Öl versenken, was der Gesundheit natürlich nicht wirklich zupasskommt: Schließlich wird ein Großteil des Öls von den Speisen absorbiert und erhöht dadurch auch die in ihnen enthaltenen Kalorien in erheblichem Maße. All dies lässt sich aber vermeiden, indem man eine spezielle Heißluftfritteuse verwendet. Eine solche arbeitet nur mit ein paar Millilitern Öl und erhitzt die in ihr enthaltenen Lebensmittel bloß durch heiße Luft. Wer also eine auch in puncto Gesundheit sehr viel ansprechendere Alternative zu einer normalen Fritteuse sucht, kann es mit einem solchen Modell probieren. Ob man durch heiße Luft allein aber einen ähnlich nuancenreichen Geschmack erzielen kann? Dies haben wir mit 13 aktuellen Heißluftfritteusen ermittelt: Im Testbericht ab S. 42 lesen Sie, was sich mit den einzelnen Modellen erreichen lässt.

10 Schallzahnbürsten

Um die regelmäßige Zahnreinigung kommt niemand herum: Mindestens zwei-, idealerweise dreimal pro Tag sollte man seine Zähne pflegen. Für eine wirksame Zahnreinigung sind verschiedene Faktoren verantwortlich: Man braucht nicht nur eine ordentliche Technik, sondern natürlich auch eine zu den persönlichen Ansprüchen passende Zahnpasta plus Zahnbürste. Gerade Letztere ist ausgesprochen wichtig: Wie praktisch ist es daher, dass vor allem Zahnbürsten immer mehr moderne Technik erhalten, um die Arbeit mit ihnen zu erleichtern und die Zahnreinigung sowie -pflege zu verbessern. Ein Beispiel: Moderne Schallzahnbürsten, die während des Zähneputzens kontinuierlich vibrieren und dadurch Plaque und alles andere, was sich an den Zahnaußen-, -innen- und -oberseiten absetzt, ablösen. Manche Verbraucher/​-innen haben indes noch immer Furcht vor einer zu starken Beanspruchung des Zahnschmelzes und der Mundschleimhaut. Daher hatten wir nun 10 aktuelle Schallzahnbürsten im Test und haben dabei nicht nur ermittelt, wie leicht- oder schwergängig sie zu handhaben sind und wie wirksam die Zahn- und Zahnzwischenraumsreinigung ist, sondern auch, ob das Zähneputzen mit ihnen in Gewebsirritationen münden kann. Alles Wesentliche lesen Sie im Testbericht ab S. 74.

