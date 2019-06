Heft 07/2019 – Nr. 167

bei wundervoll-warmem Sonnenschein will man seine Freizeit allem anderen lieber als der Hausarbeit widmen; voll vermeiden kann man sie aber leider doch nicht. Ein Glück, dass der Traditionshersteller Kärcher nun mit seinem neuen FC 3 Cordless Premium daher kommt: Mit diesem Modell lassen sich Hartböden nämlich in nur einem Mal säubern – ohne, dass man ein- und dieselbe Fläche mehrere Male nacheinander abwischen muss. Dadurch, dass der FC 3 Cordless Premium seinen Strom aus einem modernen Lithium-Ionen-Akkumulator holt, bietet er während der Arbeit auch ein Höchstmaß an Flexibilität; sein Aktionsradius ist schließlich endlos. Ab ­Seite 6 lesen Sie, wie sich der neue FC 3 Cordless Premium handhaben lässt und wie sauber Holz-, Stein- und Polyvinylchlorid-/PVC-Böden mit ihm wirklich werden.

Wer passend zur aktuellen Sommersaison einen Trip ins Aus- oder Inland plant, muss sich immerhin mit einem Thema auseinandersetzen: Dem Gepäck. Will man keine Gepäckmassen mitnehmen, kann man problemlos mit einem normalen Kabinen-Trolley vorliebnehmen – wahlweise als Hart- oder als Weichschalenmodell. Die kompakten Trolleys muss man bei den Airlines nämlich nicht einzeln einchecken: Dadurch allein lassen sich, vor allem bei den eher niedrigpreisigen Airlines, schon (erhebliche) Mehrkosten sparen; auch lässt sich die Warterei am Gepäckband so von vornherein vermeiden. Wir hatten aktuelle Hart- und Weichschalen-Trolleys im Test. Ab Seite 20 lesen Sie nicht nur, wie sich die einzelnen Trolleys hin- und herrollen lassen, sondern auch, wie sie verschiedenen Strapazen (Kollisionen, Wasser usw.) widerstehen (12 Trolleys, 7 Hart- und 5 Weichschale).

Camping, Grillsessions und Co. – wer seine Freizeit während des Sommers außer Haus ausleben will, sollte sich vielleicht eine moderne Kühlbox holen. Kühlboxen sind schließlich ideal, um Lebensmittel aller Art herab zu kühlen und anschließend weiter kühl zu halten. Wir haben eine Großzahl aktiver (thermoelektrischer) und passiver Kühlboxen geprüft. Ab Seite 44 lesen Sie alles zu den einzelnen Modellen, insbesondere wie wirksam sie die Lebensmittel herab kühlen und wie ausdauernd sie die Lebensmittel weiter kühl halten (12 Kühlboxen, 8 aktiv und 4 passiv).

So schön die sommerlichen Temperaturen im Freien auch sind; in dem Moment, in dem man wieder ins Haus zurück muss, werden sie zur Qual. Wer die Temperaturen in seinem Haushalt kontrollieren, aber kein komplexes Split-Klimasystem installieren kann oder will, sollte sich vielmehr ein mobiles Monoblock-Klimasystem ins Haus holen. Ein solches System lässt sich nicht nur schnell, sondern auch ohne Substanzschaden, bspw. in Gestalt eines Wanddurchbruchs, anschließen: Als Mieter ist man daher auch nicht verpflichtet, vorab eine Einwilligung seines Vermieters einzuholen. Wir hatten nun moderne Monoblock-Klimasysteme mit umweltschonendem Kühlmittel (R 290) im Test. Ab Seite 66 lesen Sie nicht nur, mit welchem Modell man der sommerlichen Temperaturen am schnellsten Herr wird, sondern auch, wie viel Strom die Systeme verbrauchen und wie laut sie arbeiten (4 Monoblock-Klimasysteme).

Wie ordentlich man Oberteile, Hosen und Co. auch im Gepäck verstaut hat; während des Transports verknittern sie doch ein jedes Mal wieder. Für die Beseitigung solcher Falten empfehlen sich moderne Dampfbürsten: Mit ihnen lassen sich leichte bis mittlere Falten nicht nur schnell, sondern auch in schonender Art und Weise einebnen, ohne Schäden an dem Material zu hinterlassen. Ab Seite 82 lesen Sie, wie die Modelle in unserem Test mit leichteren und mit schwereren Geweben zurechtkommen (5 Dampfbürsten).

