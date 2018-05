Heft 05/2018 – Nr. 153

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

endlich liegt wieder der Geruch von Holzkohle, Bratwurst und gegrilltem Gemüse in der Luft! Auch wenn der ein oder andere sich den Grillgenuss vom Winter nicht verderben lässt, beginnt für die meisten das Anheizen erst im Frühling. In vielen verschiedenen Formen erhältlich ist der klassische Holzkohle-Grill noch immer der beliebteste Grill der Deutschen. Wir haben sieben Kugel- und vier Säulengrills für Sie geprüft. Dass längst nicht mehr nur die klassische Bratwurst gegrillt werden muss, sondern auch Fisch, Geflügel und Gemüse ihr Recht auf einen Platz auf dem Grill haben, sehen Sie in unseren Grillideen. Welche Grills im Test am besten abgeschnitten haben, lesen Sie ab Seite 6.

Bügeln ist schon von jeher eine der leidliche(re)n Haushaltsarbeiten. Für ein gepflegtes Äußeres ist eine ordentlich geglättete Kleidung dennoch unerlässlich. Um das Bügeln zu erleichtern und die Arbeit schneller abwickeln zu können, lohnt sich eine moderne Dampfbügelstation. Solche haben zwar etwas größere Maße als die klassischen Dampfbügeleisen, arbeiten aber mit ordentlichem Druck. Und das Beste: Manche der von uns geprüften Modelle bieten Funktionen, mit denen sich alle (bügelechten) Textilien glätten lassen – ganz ohne lästiges Vorsortieren. So auch die Dampfbügelstationen CareStyle 7 Pro IS 7155 von Braun und PerfectCare Elite Silence GC 9642/60 von Philips. In unserem Test ab Seite 36 erfahren Sie, welche Dampfbügelstation welche Vor- und Nachteile bietet.

Mit dem Frühling kommen die ersten warmen Tage und geben einen Vorgeschmack auf den Sommer. Wenn die Temperaturen dann wieder in Rekordhöhe schießen, sind diejenigen zu beneiden, die das Wetter draußen bei einer milden Brise genießen können. Alle, die im Inneren bleiben müssen, können einen frischen Luftzug jedoch ganz leicht zu sich holen: Mit dem passenden Ventilator. Statt die Luft eines Raumes nur in Bewegung zu bringen, können viele Modelle bereits mehr und sind mit Timer und Fernbedienung ausgestattet. Unser Test ab Seite 52 verrät Ihnen, mit welchem Gerät Sie bei heißen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren.

Frisches Brot mit knuspriger Kruste, aromatischer Schinken oder Obst und Gemüse - mit einem Allesschneider wird alles in wenigen Augenblicken und ganz nach Geschmack in deftige oder hauchzarte Scheiben geschnitten. Als Helfer in der Küche ist ein Allesschneider vielseitig einzusetzen. Durch das sich schnell drehende Messer ist bei der Nutzung vor allem eines wichtig: Sicherheit und Vorsicht! Wir haben fünf Allesschneider für Sie auf Herz und Nieren getestet. Welches Gerät am ehesten hervorstechen konnte, lesen Sie ab Seite 74.

Fußbädern wird nicht nur bei der Kneippschen Hydrotherapie eine zentrale Rolle für die Erhaltung der Gesundheit zugesprochen. Mit kaltem Wasser regen sie die Durchblutung an und helfen bei erschöpften Beinen; mit warmem Wasser lindern sie Erkältungen und sorgen für Wohlbefinden. Sollen strapazierte Füße ausgiebig gepflegt werden, ist ein Fußbad als Vorbereitung essentiell. Das moderne Fußbad FB 21 aus dem Hause Beurer mit Vibrations- und Sprudelmassage-Funktion hilft nicht nur bei der Entspannung, sondern liefert auch gleich das passende Pflegezubehör. Ab Seite 90 erfahren Sie, wie das Fußbad in unserem Test abgeschnitten hat.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

ETM TESTMAGAZIN Redaktion