Tchibo Esperto Caffè im Test

Handhabung



Tchibo Esperto Caffè

Der Esperto Caffè von Tchibo ist eine günstige Alternative zu den meistens sehr hochpreisigen, sperrigen Kaffeevollautomaten. Mit Maßen von nur 31,5 × 18,0 × 40,0 cm (H × B × T) ist er außerordentlich kompakt. Der 1,1 l fassende Wassertank kann nach oben entnommen werden. Der Bohnenbehälter fasst bis zu 160 g Kaffeebohnen; sein Volumen kann jedoch erweitert werden (bis 300 g). Das hierzu erforderliche Erweiterungselement ist im Lieferumfang enthalten. Ein Schacht in den bereits gemahlener Kaffee eingefüllt werden könnte, ist hier nicht gegeben. Die Abtropfschale wird über einen Magneten in Position gehalten. Der Tresterbehälter lässt sich zusammen mit der Restwasserschale über die Front des Modells herausnehmen. Der Kaffeeauslauf ist in der Höhe verstellbar. Wird die Abtropfschale entnommen, können hier Gläser mit einer Höhe von bis zu 16,0 cm platziert werden. Sind der Bohnenbehälter leer oder der Tresterbehälter voll, so leuchten die entsprechenden Symbole am Bedienpanel auf. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über Symbole – ohne jegliche Beschriftung. Über die Tassen-Symbole können Espresso, Caffè Crema oder Americano bezogen werden. Für ein intensiveres Aroma kann die Intense+-Taste betätigt werden; bei Tastendruck wird eine größere Menge Kaffeebohnen als normalerweise abgeschöpft.



Das Modell verfügt über nur einen (beleuchteten) Kaffeeauslauf, sodass mehrere Getränke nacheinander bezogen werden müssen.

Funktion

Nach 1:04 min ist das Modell aufgeheizt und hat eine Spülung vollzogen. Das anschließende Brühen eines Espressos nimmt 36 s in Anspruch. Die dabei entstehende Crema ist hell, dicht, feinporig und bis zu 4 mm hoch. Die Temperatur beläuft sich auf 69,9 °C. Wem das zu niedrig ist, der kann seine Tasse mit der Heißwasser-Funktion vorwärmen. So lässt sich leicht eine Temperatur von bis zu 73,7 °C erreichen. Kaffeespezialitäten mit Milch lassen sich nur manuell zubereiten. Eine Vorrichtung zum Aufschäumen von Milch ist nicht gegeben, sodass Cappuccino und Co. nur mit einem separaten Milchaufschäumer zubereitet werden können. Die Getränkemenge kann in Bezug auf alle Getränke stufenlos umprogrammiert werden. Dazu wird die jeweilige Bezugstaste betätigt, bis der gewünschte Füllstand erreicht ist. Diese Einstellung wird dann gespeichert. Der Kaffeeauslauf verfügt über nur eine Öffnung, sodass die Getränke nur einzeln bezogen werden können. Bei der Zubereitung wurde eine maximale Lautstärke von 70,1 dB(A) ermittelt.



Durch Druck des Bohnen-Symbols lässt sich das Aroma in wahrnehmbarem Maße intensivieren.

Die wichtigsten Merkmale

Milchsystem: keins

Mahlwerk: Kegelmahlwerk

Wassertankvolumen: 1,1 l

Kurzbewertung

Handhabung: 5,0 von 5,0 Leistung: 4,5 von 5,0 Betrieb: 4,5 von 5,0 Individualisierung: 4,0 von 5,0

Pro/Contra

günstig

0-Watt-Schalter

Bohnenbehälter erweiterbar

kein Milchaufschäumer

geringe Getränkeauswahl

keine Temperaturwahl



Im Lieferumfang enthalten ist eine Erweiterung für den Bohnenbehälter, mit deren Hilfe er bis zu 300 g Kaffeebohnen fassen kann.

Technische Daten

Hersteller/Modell Tchibo Esperto Caffè Gerätemaße (H × B × T) gemessen in cm 31,5 × 18,0 × 40,0 Gewicht in kg 7,8 Kabellänge in cm 97 Stromverbrauch lt. Hersteller in W 1.470 Stromverbrauch in W

Messung im Betrieb beim Brühen (inkl. Mahlvorgang) Durchschnittlicher/max. Stromverbrauch gemessen beim Brühen (inkl. Mahlvorgang) in W 1.209,00 / 470,52 Durchschnittlicher Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus gemessen in W 5,19 Durchschnittlicher Stromverbrauch im Standby gemessen in W 0,03 Durchschnittlicher/max. Lautstärke in dB(A) gemessen beim Brühen (inkl. Mahlvorgang) 47,0 / 70,1 Lautstärke in dB(A)

Messung im Betrieb beim Brühen (inkl. Mahlvorgang) Geeignet für Bohnen Mahlwerk Kegelmahlwerk (Edelstahl) Brühgruppe entnehmbar ja Pumpendruck in bar 19 Gleichzeitige Brühmenge 1 Tasse ohne Milch Maximalvolumen des Bohnenbehälters in g 160 / 300 Maximalvolumen des Wassertanks in l 1,1 Milchschaumzubereitung / Abschaltzeit programmierbar (in min) programmierbar (10, 20, 30) Energiesparmodus / 0-Watt Schalter nein / ja Tassenablagefläche beheizbar / Tassenbeleuchtung ja Aufheizdauer aus dem "Netz-Aus" in min:s 01:04 Brühdauer Espresso in min:s 00:36 Brühdauer Cappuccino in min:s / Kaffeetemperatur in °C * 75,5 Espressotemperatur in °C * 69,9 Wassertemperatur in °C * / Cappuccinotemperatur in °C * / Maximale Tassenhöhe in cm 16,0

Technische Daten

Hersteller/Modell Tchibo Esperto Caffè Kaffee-Individualisierung Anzahl der Aroma-/Intensitätsstufen 2 Anzahl der Mahlgradstufen stufenlos Anzahl der Temperaturstufen 1 Wassermenge für Kaffee (von bis in ml) stufenlos (25 – 250) Milch(schaum)menge (von bis in ml) - Getränkeauswahl

Die Getränke im Fettdruck lassen sich direkt per Tastendruck beziehen. Espresso, Caffè Crema, Americano Features Besonderheit Intense+-Taste für stärkeres Aroma Lieferumfang Erweiterung Bohnenbehälter, Reinigungsbürste Espresso / Crema Aufnahme direkt nach dem Bezug eines Espressos (ca. 40 ml)



Bewertung