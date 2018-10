7 Kehrmaschinen im Vergleichstest

Gerade jetzt im Herbst purzelt immer mehr Laub von den Bäumen herab. Die Laubmassen vereinnahmen mittlerweile schon die allermeisten Straßen, Plätze und Co. – ihrer nur mit Besen und Blech Herr zu werden, kann nicht nur mühsam sein, sondern auch viele Stunden kosten. Glücklicherweise lässt sich diese Arbeit auch mit einer modernen Kehrmaschine verrichten; eine solche braucht weder Strom noch Sprit und kann daher auch in aller Frühe arbeiten – ohne die Nachbarn zu stören. Wir haben 7 Kehrmaschinen geprüft und verraten in diesem Test, mit welchem Modell sich das Laub am besten räumen lässt.Gerade jetzt im Herbst purzelt immer mehr Laub von den Bäumen herab. Die Laubmassen vereinnahmen mittlerweile schon die allermeisten Straßen, Plätze und Co. – ihrer nur mit Besen und Blech Herr zu werden, kann nicht nur mühsam sein, sondern auch viele Stunden kosten. Glücklicherweise lässt sich diese Arbeit auch mit einer modernen Kehrmaschine verrichten; eine solche braucht weder Strom noch Sprit und kann daher auch in aller Frühe arbeiten – ohne die Nachbarn zu stören. Wir haben 7 Kehrmaschinen geprüft und verraten in diesem Test, mit welchem Modell sich das Laub am besten räumen lässt.