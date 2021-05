2 Dampfbügelstationen im Test 2021

Ob es sich nun um leinene Hosen, wollene Pullover oder vollkommen andere Textilien handelt: Sie alle werden schon durchs Waschen und Trocknen immer wieder mit Falten verunstaltet – auch wenn manche Materialien hier sehr viel dankbarer als andere sind. Wer sich nach außen hin ordentlich darstellen will, muss sich seiner Textilien also im Anschluss noch ein weiteres Mal annehmen und die in ihnen vorhandenen Falten voll einebnen: Das kann durchaus arbeits- und auch zeitintensiv sein – abhängig davon, wie die Wäsche gepflegt wird. Falten wird man sehr viel schneller und auch simpler los, wenn man die Textilien nicht nur mit mechanischem Druck und Wärme, sondern außerdem auch noch mit Wasser bearbeitet – Wasser, das verdampft und sodann bis in die Fasern des Gewebes hinein wirken kann. Das ist der Grund, aus dem moderne Dampfbügeleisen und Dampfbügelstationen weltweit immer beliebter werden: Sie verheißen allein dadurch, dass sie die Textilpflege mit regelmäßigem Dampfausstoß verknüpfen, eine immense Arbeits- und Zeitersparnis. Dabei können Dampfbügelstationen in vielen Haushalten sinnvoller als Dampfbügeleisen sein: Sie kommen schließlich mit einem ausladenderen Tank daher, sodass auch Massen an Wäsche in einem Mal gebügelt und gepflegt werden können, ohne immer wieder neues Wasser heranholen zu müssen. Der stärke Dampfdruck erleichtert derweil die Faltenbeseitigung. Wir hatten nun zwei erstaunlich kompakte Dampfbügelstationen im Test, die nur ein Mindestmaß an Fläche vereinnahmen: Die Braun CareStyle Compact Dampfbügelstation IS 2143BL und die Philips PerfectCare Compact GC7844/20! Welches der beiden Modelle in welchen Testdisziplinen die Nase vorn hat, lesen Sie im Weiteren.

Durch das in die Textilien hinein kommende Wasser quellen die einzelnen Fasern, nehmen dadurch an Flexibilität zu und lassen sich im Anschluss durch das Gewicht des Eisens wieder in einheitliche Formen pressen: Das ist der Grund, aus dem die Falten verschwinden. Die Temperatur der Sohle schließlich lässt das Wasser schnell verdunsten und stellt sicher, dass die Fasern ihre ordentliche Form weiter beibehalten. Mit einer Station wie derjenigen von Braun oder Philips lässt sich in vielen Haushalten dank des sehr viel ausnehmenderen Wasservolumens bis zu 50 % an Arbeitszeit einsparen. Doch schon vor der Arbeit am Textil kommt man in den Genuss der innovativen Schmankerl beider Modelle: Sie beide haben nämlich einen speziellen Modus vorzuweisen, mit dem ein Großteil aller Textilien – einerlei ob sie nun aus natürlichem und/oder aus synthetischem Material bestehen – gebügelt und gepflegt werden kann (iCare beim Braun-Modell resp. OptimalTEMP beim Philips-Modell). Das bedeutet, dass das arbeitsintensive, viel zu viel Zeit vereinnahmende Vorsortieren der Wäsche obsolet wird: Man kann sich also bspw. Pullovern aus Wolle, Hosen aus Leinen und Blusen aus Seide nacheinander annehmen, ohne auch nur einmal mit den Temperaturen spielen zu müssen. Für wirklich schwere Falten bieten beide Modelle aber auch noch die Option, einen anderen Modus anzustoßen: Hier erhöht sich der Dampfausstoß noch einmal um 65,5 % (turbo-Modus beim Braun-Modell) resp. 25,7 % (Turbo-Modus beim Philips-Modell). Für sehr leichte Falten wiederum, die sich schon durchs wechselweise Stehen und Sitzen am Arbeitsplatz ausbilden können, haben beide Modelle noch einen eco- resp. Eco-Modus vorzuweisen, mit dem der Dampfausstoß um 27,6 % (beim Braun-Modell) resp. 28,6 % (beim Philips-Modell) vermindert wird, was sich auch in einem maßvolleren Stromverbrauch äußert. Das Modell von Braun will die Verbraucher: innen außerdem noch mit einer speziellen Sohlenkonstruktion locken: Bei ihr handelt es sich um eine FreeGlide 3D-Sohle, die auch durch ihre an der Ferse nach oben hin erhabene Form ein souveränes Gleiten über allen Textilien erlauben soll – mit minimalem Widerstand bei der Vor-, Rück- und Seitwärtsbewegung.

Dampfbügelstationen – Technik im Detail

Die Vorteile einer modernen Dampfbügelstation gegenüber einem Dampfbügeleisen sind vielgestaltig: An erster Stelle steht der sehr viel erheblichere Dampfdruck, den eine solche zu verwirklichen weiß. Diesem ist es zu verdanken, dass der Dampf, nachdem er das Modell verlässt, weiter bis ins Textil hinein reichen und sich in demselben auswirken kann. Der Dampfdruck einer Dampfbügelstation ist ebenso wie derjenige eines Dampfbügeleisens mit der Qualität der Faltenbeseitigung verknüpft. Die im Test vertretenen Modelle können mit 6,0 bar (beim Braun-Modell) resp. 6,5 bar (beim Philips-Modell) ein wirklich stattliches Drucklevel erreichen. Da der Tank und all die weitere, wesentliche Technik innerhalb der Station verbaut sind, ist das Handteil A einer solchen Dampfbügelstation immer sehr viel leichter als ein Dampfbügeleisen. Durch das maßvollere Gewicht können mehr Textilien gepflegt werden, ehe die Arm- und/ oder Schultermuskeln wahrnehmbar ermüden. Auch der Tank B ist bei den Dampfbügelstationen voluminöser als bei einem Dampfbügeleisen. Das ist der Grund, aus dem die meisten von ihnen mehr Fläche als Dampfbügeleisen vereinnahmen. Dies ist aber bei den im Test vertretenen Modellen vollkommen anders: Dank ihrer kompakten Maße kann man sie auch über einem normalen Brett abstellen.

Beide Modelle haben schon von Werk aus einen smarten Modus vorzuweisen, mit dem ein Großteil aller Textilien gebügelt werden kann: Dies ist einmal der iCare- (beim Braun-Modell) und einmal der OptimalTEMP-Modus (beim Philips-Modell). Diesem Modus ist es zu verdanken, dass man nicht immer wieder die Temperatur verändern und die Textilien nach Materialien vorsortieren muss. Dennoch erlauben beide Modelle, einen eco-/Eco- oder einen turbo-/Turbo-Modus einzustellen: So kann man das Dampfvolumen minimieren (eco/Eco) oder maximieren (turbo/ Turbo), was sich auch in Sachen Stromverbrauch auswirkt.

Fürs Entkalken schließlich bieten beide Modelle ein ähnliches System: Easy CalcClean+ (beim Braun- Modell) und Smart Calc Clean (beim Philips-Modell). Bei beiden muss man das Handteil nur über die zum Zubehörensemble zählende Schale C stellen und anschließend den Entkalkungsvorgang anstoßen. Dabei wird das System mit viel Wasser durchspült und es werden eventuell vorhandene Kalkpartikel über die Auslässe in der Sohle D hinausgetragen.

Nach Abschluss der Arbeit kann man das Handteil sicher mit dem Modellkörper verbinden, um es so an- und anderswo hin heben zu können. Allein bei dem Modell von Braun steht das Handteil immer vertikal, sodass das Modell von vornherein nicht so viel Fläche vereinnahmt (-32,9 % gegenüber dem Modell von Philips). Der Schlauch E lässt sich hier wie da am Modellkörper sichern, das Stromkabel F aber wieder nur bei dem Modell von Braun.