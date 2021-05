14 mobile Klimageräte im Test 2021

Der Sommer naht schnellen Schrittes – und mit ihm sind uns auch wieder praller Sonnenschein und hohe Temperaturen verheißen. So wundervoll diese allgegenwärtige Wärme auch sein kann, vor allem nach dem wirklich durchwachsenen diesjährigen Frühling: Gerade in den letzten Jahren waren die Sommer in Mitteleuropa sehr viel wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Dies ist nicht nur deshalb verdrießlich, weil die Natur unter der mit solchen Temperaturen regelmäßig verbundenen Trockenheit leiden muss, sondern auch weil wir Menschen sehr viel besser mit einer eher maßvollen Wärme auskommen. Wie leidvoll so manch sommerlicher Abend sein kann, werden wir alle schon mehr als nur einmal erlebt haben: Man kommt am Ende eines Tages wieder in seinen Haushalt und muss in dem Moment, in dem man den Fuß über die Türschwelle hebt, erkennen, dass man die draußen herrschende, alles vereinnahmende Wärme leider auch im Haus nicht mehr los wird. Ein starr mit den Mauern des Hauses verbundenes Klimasystem, mit dem man die sommerlichen Temperaturen schon innerhalb von Minuten wahrnehmbar abmildern kann, ist in solchen Situationen sehr wertvoll. Aber: Solche Systeme lassen sich nicht in allen Haushalten installieren, auch weil dies mit außerordentlich viel Arbeit verbunden ist und nur von versierten Handwerker:innen verwirklicht werden kann. Wie wundervoll ist es da, dass man sich mittlerweile eine ähnlich wirksame, aber simpler und auch schneller zu installierende Alternative ins Haus holen kann: Ein mobiles Klimasystem.

Dass viele Verbraucher:innen an mobilen Klimasystemen interessiert sind, ist nicht weiter verwunderlich: Sie sind schließlich sehr viel niedrigerpreisig als die klassisch-konventionellen, mit einer Wand des Haushalts zu verbindenden Systeme, können auch von denjenigen Verbraucher:innen, die keine versierten Handwerker:innen sind, installiert werden und lassen sich außerdem, weil man hier nichts durch eine Wand hindurch leiten muss, ohne das Einverständnis der Vermieterin resp. des Vermieters anschließen. Schön ist außerdem, dass viele der aktuell erhältlichen Modelle wahre Alleskönner sind, die nicht nur die im Haushalt herrschenden Temperaturen absenken, sondern bspw. auch das Feuchtelevel (Humidität) im Haushalt vermindern können. Dabei lässt sich das Funktionsspektrum vieler Modelle vollkommen intuitiv verwenden: So kann man anhand eines Timers einprogrammieren, dass sich das Modell immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ans Werk machen soll: So kann man bspw. am Abend, nachdem man vorher außer Haus war, in den Genuss wundervoll-milder Temperaturen kommen. Zuweilen messen die Modelle auch die im Haushalt herrschenden Temperaturen und passen ihre Ventilation demgemäß an. All diese Funktionen sind auch bei den 13 mobilen Klimasystemen vorhanden, die wir dieses Mal im Test hatten. Wie sich die einzelnen Modelle verwenden lassen, was sie bei Temperaturen von 30 °C wirklich leisten können, wie es sich derweil mit dem Schallausstoß und dem Stromverbrauch verhält und noch vielerlei mehr lesen Sie im Weiteren.

Mobile Klimageräte– Technik im Detail

Alle im Test vertretenen Klimasysteme stellen einen geschlossenen Kreislauf dar, der das Kältemittel R 290 enthält. Dieses ist zunächst flüssig A. Nun wird die warme Raumluft ins Innere des Klimasystems gesogen B, welche das Kältemittel erwärmt, sodass es gasförmig wird. Ein Teil der Wärme geht also von der Raumluft auf das Kältemittel über – die Luft wird also kühler und zurück in den Raum geblasen C. Das nun gasförmige Kältemittel gelangt vom Verdampfer in einen Kompressor D, wird komprimiert und (physikalischen Gesetzen folgend) dabei zugleich noch weiter erhitzt, sodass es nun deutlich wärmer ist als die Umgebungsluft. Im Kondensator E wird das Kältemittel in der Folge von der Luft abgekühlt, bis es flüssig ist; nun kann der Kreislauf von Neuem beginnen. Die vom Kondensator erwärmte Luft soll natürlich nicht in den Raum geblasen werden, da sie diesen wieder aufheizen würde; stattdessen wird sie durch einen Abluftschlauch F fortgeleitet. Dieser Schlauch muss zuvor auf geeignete Weise an einem Fenster befestigt werden, sodass die Luft nach draußen geleitet wird. Um das Fenster abzudichten, ist im Lieferumfang der meisten Modelle ein Fensterkit G enthalten. Manche Modelle bieten auch einen Wanddurchlass, sodass sich der Schlauch durch ein Loch in der Außenwand führen lässt. Weil der Luft vom Klimasystem außerdem ihre Feuchtigkeit entzogen wird, sammelt sich im Laufe der Zeit im Modell Kondenswasser, welches abgelassen werden muss, wenn das Modell einen entsprechenden Hinweis gibt. Die vom Klimasystem angesaugte und ausgestoßene Luft wird durch einen Filter H geleitet und so gereinigt; der Filter muss regelmäßig gesäubert und bisweilen ausgewechselt werden. Die Bedienung eines mobilen Klimasystems erfolgt immer über ein Display sowie eine Reihe von Bedienelementen I am Modell selbst; zudem ist auch eine Fernbedienung J vorhanden. Manche Modelle können darüber hinaus per App oder Sprachsteuerung bedient werden. Neben der eigentlichen Kühlfunktion bieten alle Modelle im Test aber auch noch weitere Möglichkeiten: Zunächst ist überall ein Thermostat vorhanden, sodass man die gewünschte Zieltemperatur vorab einstellen kann; das Modell hört dann auf zu arbeiten, wenn diese Temperatur erreicht ist. Auf Wunsch oszilliert der vom Klimasystem emittierte Luftstrom außerdem, sodass die kühle Luft gleichmäßig im Raum verteilt wird. Auch eine Funktion zum Senken der Luftfeuchtigkeit ist oft vorhanden. Zudem können Klimasysteme auch als Ventilator zu Einsatz kommen. Zuletzt ist bei den Modellen auch ein Timer zu finden, der es ermöglicht, das Modell nach festgelegten Zeitspannen automatisch ein- oder auszustellen. Einzelne Klimasysteme besitzen schließlich noch verschiedene weitere Sonderfunktionen.