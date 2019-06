Sommer, Sonne, coole Schorlen

Der Sommer ist da, die Sonne scheint hell vom Himmel herab und das Thermometer nähert sich den Spitzen des letzten Jahres (2018). Das bedeutet vor allem Eines: Trinken! Und zwar reichlich. Mineralwasser ist hier eine ideale Wahl. Wem aber Wasser mit der Zeit etwas öd’ wird, der kann mit herrlichen Fruchtschorlen vorliebnehmen. Das Selbermachen der Schorle ist kinderleicht: Mit dem DESIGN MULTI JUICER DIGITAL PLUS von GASTROBACK, einem hochmodernen 4-in-1-Entsafter, lassen sich Früchte auch in einem Stück — also ohne mühsames Vorschneiden — auspressen; den so geschöpften Fruchtsaft verdünnt man anschließend schlicht mit Mineralwasser; je nach Geschmack in still, medium oder stark sprudelnd. Der Klassiker unter den Fruchtschorlen ist natürlich die Apfelschorle; hier empfiehlt sich ein Mischverhältnis von 50:50. Nähere Tipps lesen Sie direkt bei GASTROBACK selbst (hier).

Der DESIGN MULTI JUICER DIGITAL PLUS von GASTROBACK bietet viel Power (1.300 Watt) und ist schon zu einem Preis von 199,99 € (UVP) zu haben, bspw. bei Amazon (hier).

Falls Sie noch nach einem modernen Entsafter suchen sollten, empfiehlt sich ein Blick in unseren aktuellen Test: Ende letzten Jahres (ETM TESTMAGAZIN 08/2018, Nr. 156) haben wir 15 Entsafter getestet. Mit einem Klick hier kommen Sie zum detaillierten Testbericht!

Quelle: www.gastroback.de