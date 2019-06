Smart Home „Made in Italy”

Italienisches Design trifft auf Smart Home - jetzt auch in der DACH-Region. Das Unternehmen aus Porcia (Pordenone) wurde 2017 von Edoardo Cesari und Alberto Bacchin nach Abschluss einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo gegründet, die 200,0 % der geforderten Investitionen erreichte. Schon bald darauf konnte iotty sich im Smart Home-Markt etablieren. Der Smart Switch von iotty zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen wie integriertes WLAN ohne Verwendung von Hilfssystemen oder Steuereinheiten aus. Der smarte und leicht zu installierende Lichtschalter lässt sich sowohl durch die iotty-App, Googles Assistant als auch Amazons Alexa Sprachbefehle anpassen und steuern.

Seit kurzem können iPhone-Benutzer auch Siri-Shortcuts nutzen und Befehle für den Sprachassistenten von Apple erstellen. Mit der Funktion „Activity Dependent with Timer" von iotty können bestimmte Lichter nach einer definierten Zeit ein- und ausgeschaltet werden. Es können auch verschiedene Szenarien erstellt werden, die mehrere Befehle kombinieren. Eine weitere Besonderheit von iotty ist sein elegantes Design, das mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. Hochwertige Materialien sorgen für elegante Ästhetik und Langlebigkeit.

Mit Hartnäckigkeit und Engagement wurde die Marke zunächst auf dem flexibleren US-Markt eingeführt. So konnte iotty auf globaler Ebene schnell wachsen und beginnt nun auch in Europa, einschließlich der DACH-Region, zu expandieren. iotty hat sich bei der Entwicklung des neuen und unverwechselbaren Wi-Fi-Switches ganz auf Innovation und Design fokussiert.

„Unser Hauptgrundsatz bei der Gestaltung war, dass Smart Home für jedermann zugänglich sein sollte und dabei einfach zu installieren und zu verwalten. Zudem sollte es mit anderen Lösungen kombinierbar sein und das alles zu einem attraktiven und wettbewerbsfähigen Preis. Auf den ersten Blick mögen andere Produkte auf dem Markt ähnlich erscheinen, bieten aber oft nicht den von uns angebotenen Qualitäts- und Designstandard. Wir haben uns entschieden, uns auf die DACH-Länder zu konzentrieren, weil wir sicher sind, dass hier die Anwender unsere Designlösung besonders zu schätzen wissen werden", sagt Edoardo Cesari, iotty Co-CEO.

Neben dem Hauptsitz in Italien ist iotty bereits in Nordamerika (Las Vegas) präsent und verfügt nun auch über eine Niederlassung in Deutschland (Hamburg) und Frankreich (Paris). Nicht zuletzt die strengen Zertifizierungen, die bereits nach den TÜV-Prüfungen in Deutschland, USA und Kanada erworben wurden, machen es so möglich, ein Produkt zu entwickeln, das in 90,0 % der Märkte, einschließlich Brasilien, Thailand und Großbritannien, vertrieben und installiert werden kann.

Die iotty Smart Switch-Modelle sind jeweils in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Quelle: www.profil-marketing.com resp. www.iotty.com