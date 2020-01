Siemens Hausgeräte feiert zehn Jahre studioLine

Mehr Ausstattung, mehr Service und außergewöhnliches Design machen das Fachhandelssortiment studioLine zu etwas Besonderem. Nun lädt die Marke Händler und Endkunden ein, die Erfolgsgeschichte der exklusiven Einbaugeräte-Reihe gemeinsam fortzuschreiben. Von Januar bis September 2020 locken ein besonderes Gewinnspiel sowie eine attraktive Produktzugabe zum aktuellen Sortiment. Eine breit angelegte Kampagne am Point of Sale und in den sozialen Medien bringt die Aktion in aller Munde.

Anlässlich des Jubiläums haben studioLine Kunden die Chance, sich einen Amazon Echo Show 5 mit exklusivem studioLine Schriftzug zu sichern - und damit die zahlreichen Vorzüge und Funktionalitäten eines Sprachassistenten in Verbindung mit den vernetzten Hausgeräten von Siemens zu erleben. Teilnehmen können alle, die drei oder mehr studioLine Hausgeräte aus dem aktuellen Sortiment besitzen und diese im Aktionszeitraum von Januar bis September 2020 mit der Home Connect App verbinden. Wie dieses sogenannte Pairing funktioniert, erfahren studioLine Kunden und Interessenten im Jubiläumsflyer. Schnell zu sein lohnt sich in jedem Fall. Denn das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Exklusives Kochevent mit Nelson Müller zu gewinnen

Unter allen registrierten Teilnehmern verlost Siemens Hausgeräte ein außergewöhnliches Kochevent mit Nelson Müller in seiner Kochschule „Food & Flavour“ in Essen. Die Gewinner und deren Begleitung dürfen dem bekannten Sternekoch einen Tag lang über die Schulter schauen und erhalten dabei wertvolle Tipps und Tricks direkt vom Profi.

Maßnahmenpaket für alle Kanäle

Neben redaktionellen Anzeigen begleitet Siemens Hausgeräte die Aktion sowohl in den sozialen Medien als auch am Point of Sale. studioLine Händlern, die noch mehr tun möchten, stellt die Marke ein umfassendes Marketing-Paket für Online- und Printwerbung zur Verfügung. Der Download der Materialien über das Mediacenter ist für Partner ab sofort möglich.

Stärkung des Möbel- und Küchenfachhandels

Mit studioLine setzt Siemens seit 2010 Impulse für den Möbel- und Küchenfachhandel. Das Vollsortiment, das nur von zertifizierten Partnern vertrieben werden darf, zeichnet sich durch ein Mehr in Ausstattung und Funktionalität aus. Daneben profitieren studioLine Händler von vielen speziellen Siemens Leistungen in Vertrieb, Marketing, Kommunikation und Kundendienst. Seit 2017 präsentiert sich die Reihe zudem in einem eigenen, exklusiven Design. Wertige Materialien und die präzise, aufwändige Verarbeitung betonen den hohen Anspruch. Im Jubiläumsjahr wertet Siemens das studioLine Angebot mit zahlreichen Premium-Neuheiten weiter auf. Dazu zählt unter anderem das mit dem German Design Award 2020 „Gold“ ausgezeichnete iQ700 Kochfeld mit activeLight sowie die individualisierbare Kühl-Gerätereihe aCool und der iQ700 Deckenlüfter varioLift.



