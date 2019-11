Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Staubsauger-Roboter mit Wisch- & Kehrfunktion

Die Zeit für die angenehmen Dinge sparen: Einfach nebenbei saugen, bürsten und nass wischen lassen. Der clevere Helfer von Sichler Haushaltsgeräte reinigt vollautomatisch Parkett, Fliesen und viele andere glatte Böden sowie kurzflorige Teppiche.

Saugen, kehren, wischen und sogar Tierhaare entfernen: Der neue Helfer putzt vollautomatisch!

Saugt, bürstet und wischt alle glatten Böden

Bequeme Steuerung per App, Fernbedienung oder Sprachbefehl

Bis zu 135 Minuten Laufzeit

Reinigt die ganze Wohnung dank 360°-Laser-Navigation und Mapping

Fährt zum Laden selbstständig zur Station

Kommt überall hin: Dank flachem Design fährt der Roboter mühelos z.B. unter Sofa, Bett und Kommode. Auch an den Rändern beseitigt er Schmutz mithilfe seiner langen rotierenden Seitenbürste.

Vielfältige komfortable Bedien-Optionen: Per Fernbedienung - wie ein ferngesteuertes Auto! Oder man steuert ihn weltweit mit dem Smartphone. Er kann auch ausschließlich in festgelegten Zonen putzen und bestimmte Räume meiden. Und er lässt sich auch per Sprachbefehl steuern!

Arbeitet völlig selbstständig: Dank 360°Laser-Navigation scannt der Roboter seine Umgebung in alle Richtungen und orientiert sich in der Wohnung von ganz allein. Dabei erstellt er eine virtuelle Karte seines gesamten Einsatzbereichs. Mithilfe von Sensoren am Unterboden umfährt er jedes Hindernis und vermeidet Treppenstufen. So arbeitet er schnell und reinigt zuverlässig jede Stelle.

Putzt besonders ausdauernd: Mit einer Akkuladung macht der Roboter bis zu 135 Minuten lang sauber. Anschließend fährt er selbstständig zur Ladestation um aufzutanken.

Saugt, kehrt und wischt alle glatten Böden: Parkett, Laminat, Stein, Fliesen u.v.m.

Entfernt Haare und Fussel auf kurzflorigen Teppichen

auf kurzflorigen Teppichen

4 Reinigungsmodi: Normal, Spot (1,5 x 1,5 m), Fläche (2 x 2 m), Zone

Reinigt auf Wunsch ausschließlich in vorher festgelegten Zonen oder Räumen

3 Saugleistungs-Stufen: Öko-, Normal- und Turbo-Modus

Automatische Teppich-Erkennung: registriert weichen Untergrund und schaltet selbstständig in den Turbo-Modus

2 rotierende Bürsten: 1 Rollbürste, 1 Seitenbürste für randnahes Reinigen

Waschbarer Aufsatz zum Nass-Wischen

Navigiert selbstständig durch das Zuhause: dank 360°-Laser-Navigation, Mapping-Funktion und Sensoren

360°-Laser-Navigation: Laser-Distanz-Sensor scannt Umgebung in jede Richtung

Mapping-Funktion: legt eine virtuelle Karte des gesamten Einsatzbereichs an

5 Sensoren verhindern Kollisionen mit Wänden und Möbeln sowie Stürze an Treppen-Absätzen

Zusätzlicher Kollisionsschutz dank gefedertem Stoßfänger

Fährt automatisch zur Ladestation

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Kostenlose App für Android und iOS: für manuelle Steuerung, Modus-Wahl, zum Erstellen einer Karte der Wohnung, eines Putzplans, zum Festlegen von No-go-Areas u.v.m.

Kostenlose App für Android und iOS: für manuelle Steuerung, Modus-Wahl, zum Erstellen einer Karte der Wohnung, eines Putzplans, zum Festlegen von No-go-Areas u.v.m.

Kompatibel mit Alexa Voice Service von Amazon: per Sprachbefehl Reinigung starten und Ladestation anfahren

Steuerung auch per Fernbedienung: ein-/ausschalten, manuelle Steuerung, Saugleistung wählen u.v.m.

2 Status-LEDs für WLAN und Akku

Abnehmbarer Staubbehälter zum Saugen, 420 ml: keine Beutel notwendig

Abnehmbarer Wassertank zum Nass-Wischen und gleichzeitigen Saugen, 130 ml: befeuchtet fortlaufend den Wisch-Aufsatz

Ideal für Allergiker: Staubbehälter mit HEPA-Filter, filtert Allergene und mehr aus der Luft

Ladestation mit LED-Statusleuchte

Lautstärke: max. 65 dB

Leistungsaufnahme: 46 - 50 Watt

Material Wisch-Aufsatz: 85 % Polyester, 15 % Polyamid, per Hand waschbar bis 40 °C

Stromversorgung Staubsauger: integrierter Li-Ion-Akku mit 3.200 mAh für bis zu 135 Minuten Laufzeit

Stromversorgung Ladestation: per 230-Volt-Netzteil

Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße Roboter: 32,1 x 30,3 x 9,8 cm, Gewicht: 4 kg, Ladestation: 17 x 10 x 10 cm, Gewicht: 218 g

Saugroboter PCR-7500 inklusive Wassertank, Fernbedienung, Netzteil, Ladestation, 2 Seitenbürsten, 2 Wischtüchern und deutscher Anleitung

Preis: 369,95 EUR

Staubsaugroboter im Test

Sie sind auf der Suche nach einem cleveren Haushaltshelfer? In unserem Staubsaugroboter-Test haben wir 9 Mocelle der Hersteller Dirt Devil, Dyson, Ecovacs, iRobot, LG, Neato, Philips, Samsung und Vorwerk gegeneinander antreten lassen. Lesen Sie hier, welches der Modelle im Test die Nase vorn hat.

