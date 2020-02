Rezeptidee von Le Creuset

Dieses nahrhafte Gericht ist in weniger als einer Stunde servierfertig. Das Dukkah sorgt für eine köstliche Konsistenz.

Zutaten

400 g Perl-Couscous, nach Packungsanweisung gegart (alternativ Reis oder kleine Nudeln, gekocht)

Toppings nach Wahl:

Karotten, gehobelt

Reife Avocados, halbiert, mit einem Spritzer Zitronensaft

Rohe Rote Bete, gehobelt

Grünkohl, fein geschnitten

Stangenselleriespiralen

Knackige Radieschenscheiben

Frühlingszwiebeln, gehackt

Für die einfache grüne Pesto-Marinade:

225 g Babyspinat

30 g Basilikum

2 EL Pinienkerne, geröstet

100 ml Olivenöl

Salz nach Geschmack

Für das selbstgemachte Dukkah-Gewürz:

70 g Mandeln, geröstet

70 g Pistazienkerne, geröstet

1 TL Salz

1 TL schwarzer Pfeffer

4 TL Sesam, geröstet

1 TL Kreuzkümmelsamen

1 TL Koriandersamen

Zubereitung

Einfache grüne Pesto-Marinade:

Alle Zutaten in einem Multizerkleinerer zu einer cremigen Marinade verarbeiten. Couscous (alternativReis oder Nudeln) gründlich unterheben.

Selbstgemachtes Dukkah-Gewürz:

Alle Zutaten in einem Multizerkleinerer bröselig zerkleinern und bis zum Gebrauch ineinem Glas mit luftdichtem Verschluss aufbewahren. Das Gewürz hält sich ungefähr eine Woche.

1) Toppings nach Wahl über das Couscous geben.

2) Mit dem selbstgemachten Dukkah-Gewürz bestreuen

Quelle

BLIES PR