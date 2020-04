Philips bietet Mietprogramme und die automatische Lieferung von regelmäßig benötigtem Zubehör nach Hause

Serien und Musik streamen, Autos per Carsharing gemeinschaftlich nutzen oder Blumen regelmäßig direkt nach Hause ordern: Besitztümer teilen und derartige Services nutzen, stehen hoch im Kurs. Es ist komfortabel, effizient und flexibel. Gerade in heutigen Zeiten gewinnen besonders Servicemodelle an Bedeutung. Philips sorgt daher dafür, dass Konsumenten nicht unnötig vor die Tür müssen, sondern gewünschte Produkte und regelmäßig benötigtes Zubehör bequem nach Hause geliefert bekommen. Ziel der Miet- und Serviceprogramme ist es, Dienstleistungen anzubieten, die einen Mehrwert für den Kunden schaffen und gleichzeitig einen Zugang zu Innovationen bieten, die das Leben der Menschen verbessern. Die Produkte Lumea, Sonicare und OneBlade von Philips sind dabei Vorreiter des neuen eCommerce-Angebotes.

„Traditionelle Konsummodelle wandeln sich. Auch bei Gebrauchsgütern geht es den Konsumenten immer stärker um Nutzen und Komfort, statt klassischen Besitz. Mit unserem Mietprogramm ‚Lumea Try & Buy‘ beispielsweise bieten wir die Möglichkeit, sich die Anschaffung dieses Produktes durch ausgiebiges Testen zuhause und einer monatlichen Zahlung in Ruhe zu überlegen. Dabei kann sich jederzeit für den endgültigen Kauf von Lumea Prestige oder für das Beenden des Programms entschieden werden“, so Anke Hille, Manager New Business Models Philips Market DACH.

Lumea Try & Buy

Philips Lumea Prestige bietet eine IPL Anwendung für zuhause mit dem Ziel der langanhaltenden Haarentfernung. Durch „Lumea Try & Buy“ können Konsumenten monatlich 39,95 Euro zahlen, um das Produkt zu testen. Wer mit den Ergebnissen zufrieden ist, kann es jederzeit kaufen. Dann werden 75 Prozent der bisher geleisteten monatlichen Zahlungen vom Angebotspreis abgezogen. Wer unzufrieden ist, kann Lumea jederzeit zurückschicken und die Zahlung beenden.

Sonicare Smile und Try & Buy

Ab sofort kann der immer wiederkehrende Einkauf von Bürstenköpfen komplett von der „To-do-Liste“ gestrichen werden. Denn das Programm „Philips Sonicare Smile“ bietet zum einen die regelmäßige, automatische Lieferung von Bürstenköpfen nach Hause. Wie vom Zahnarzt empfohlen alle drei Monate – der Weg ins Geschäft oder der Klick im Online-Shop kann getrost gespart werden. Dabei kann aus verschiedenen Bürstenköpfen, wie beispielsweise Premium Plaque oder Optimal White gewählt werden. Das Abo ist jederzeit kündbar und die Lieferung ist kostenlos (weitere Informationen). Zum anderen bietet „Sonicare Smile“ den automatischen Service beim Kauf einer ProtectiveClean 4300 direkt zu kombinieren. Auch hier ist das Abo jederzeit kündbar und die Lieferung ist kostenlos. On top gilt bei Sonicare Smile generell: der Nutzer spart bis zu 20 Prozent im Vergleich zur Unverbindlichen Preisempfehlung (weitere Informationen). Ab April heißt es auch bei Sonicare: „Try & Buy“, sodass ein Sonicare Handstück gemietet werden und der Nutzer sich den Kauf in Ruhe beim Testen überlegen kann.

OneBlade Spar Abo

Trimmen, stylen und rasieren jeder Bartlänge: OneBlade kümmert sich einfach und schnell um Bärte jeder Art. Dank des OneBlade Spar Abos kann „Mann“ sich zukünftig den Weg ins Geschäft oder den Klick im Online-Shop für seine Ersatzklingen sparen. Denn es umfasst den Kauf eines OneBlades inklusive einer automatischen Zulieferung der Klingen im Zweierpack. Sowohl der Preis des Handstücks als auch der Klingen ist reduziert. Der Lieferrhythmus der Klingen kann individuell gewählt werden. Dabei kommt es ganz darauf an, wie häufig und für welchen Zweck der Konsument OneBlade nutzt. Zur Auswahl steht die automatische kostenlose Lieferung alle 4, 6 oder 8 Monate. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 HX6851/53 im Test

Mieten statt kaufen ist eine hervorragende Idee, bei der Konsument verschiedenste Produkte erst ausprobieren können, ehe sie eine Kaufentscheidung treffen. Leider ist dieser Service nicht für alle Produktgruppen möglich. Wenn Sie wissen möchten, welche Reinigungsprogramme die Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 HX6851/53 bietet und wie die Reinigungsleistung ausfällt, lesen Sie hier unseren kostenlosen Testbericht.

Quelle

Philips