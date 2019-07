OptiGrill Elite GC750D von Tefal

Von „blutig“ bis durchgebraten, von Steak über Wurst bis zu Sandwich und Gemüse: Der neue Tefal OptiGrill Elite kann wirklich alles und garantiert perfekte Grillergebnisse für jede Art von Grillgut. So wird ab sofort Jeder zum absoluten Grillprofi! Möglich macht das die OptiGrill-typische patentierte Technologie, die Grilltemperatur und Grillzyklen automatisch an Dicke und Art des Grillguts anpasst. Auch Liebhaber von intensiven Grill-Aromen kommen auf ihre Kosten: Die Grillboost-Funktion, die vor jedem Programm dazu geschaltet werden kann, bringt eine Extraportion Röstaromen und perfekte Grillstreifen wie im Restaurant. Praktisch ist zudem die neue Nachlegen-Funktion: Sind die ersten Steaks fertig, kann ohne Zeitverzögerung und ohne den Grill neu zu starten für Nachschub gesorgt oder das begleitende Gemüse gegrillt werden. In dem manuellen Modus gelingen nun auch bereits vorgebrühte Bratwürste perfekt. Die mitgelieferte Garzeit-Tabelle gibt hierzu Tipps und informiert darüber, mit welcher individuell eingestellten Temperatur und Zeit des Deutschen liebstes Grillgut wie Bratburst, Rindswurst oder Nürnberger optimal gegrillt werden.

Die ganze Grillvielfalt – so intuitiv wie nie

Steak, Burger, Hähnchen, Würstchen, Bacon, Fisch, Meeresfrüchte, Sandwich, Kartoffel, Aubergine, Paprika und Tomaten: Die Automatik-Programme decken alle Lieblings-Grillköstlichkeiten ab. Das intuitiv zu bedienende, digitale Display gibt leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und informiert mit visuellen und akustischen Signalen über den Grillvorgang. Währenddessen muss man sich um nichts kümmern, alles wird zuverlässig punktgenau gegrillt. Ein präziser Countdown weist auf das Ende der Grillzeit hin. Zusätzlich zu den zwölf Automatik-Programmen bietet der neue Tefal OptiGrill Elite zwei weitere Programme: zum einen den manuellen Modus mit individuell einstellbarer Temperatur und Grillzeit, zum anderen einen Modus für schonendes Auftauen von gefrorenem Grillgut.

Praktisch, komfortabel, sicher

Auf der 600 Quadratzentimeter großen Grillfläche lassen sich bis zu vier Portionen gleichzeitig grillen. Die beiden Platten des Tefal OptiGrill Elite sind antihaftbeschichtet, abnehmbar und spülmaschinengeeignet, das macht die Nutzung des Grills besonders komfortabel. Für einen optimalen Fettablauf während des Grillvorgangs sind die Platten um sieben Grad geneigt, ein extragroßer Behälter fängt den Saft zuverlässig auf. Hohe Sicherheit gewährleisten der wärmeisolierte Griff und die Auto-Off-Funktion. Zum Lieferumfang des Tefal OptiGrill Elite gehört ein hochwertiges Rezeptbuch mit 26 Rezepten für köstliche Grillgerichte und einem Quick-Start-Guide für schnellen Grillgenuss.

Der Tefal OptiGrill Elite GC750D wird voraussichtlich ab September dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 329,99 € (UVP) erhältlich sein.

Soll es vielleicht doch lieber ein Outdoor-Grill sein? Für wahre Grill-Liebhaber/-innen empfiehlt sich ein Blick in unseren aktuellen Test von Keramik-Grills (Kamados): Hier waren Grills von Landmann, Mayer Barbecue, RedNeck, Tepro und Vision Grills vertreten (ETM TESTMAGAZIN 05/2019, Nr. 165). Mit einem Klick hier kommen Sie direkt zum Testbericht!

Quelle:

becker döring communication (www.beckerdoering.com)