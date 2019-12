Neue Doppelwandkannen-Kollektion

Ob Frühstück, Nachmittagskaffee oder Roomservice – mit den Doppelwandkannen der Kollektion „COMPO" präsentiert WMF Professional einen perfekten Begleiter für leckeren Kaffee- und Teegenuss. Die neue Serie besticht nicht nur durch einen großzügigen Umfang, der keine Wünsche offen lässt. Mit einem gekonnten Formenwechsel von einer quadratischen Grundform hin zum gerundeten oberen Kannenbereich schmeichelt das Design darüber hinaus jedem Tischambiente. So harmoniert COMPO mit nahezu allen Stilrichtungen von Porzellan, Besteck und Deko-Artikeln.

Attraktiv und überzeugend in Form und Funktion – die neuen doppelwandigen Edelstahlkannen für Kaffee und Tee werden jedem Anspruch an erstklassigen Service gerecht. Je nach Bedarf kann der Gastronom zwischen Kaffeekanne, Kaffeebereiter, Teekanne plus Teesieb sowie Milchkännchen und Eiswasserkrug wählen. Verschiedene Größenvarianten für die Bevorratung von 0,3 bis 1,2 Litern garantieren die perfekte Harmonie zu allen weiteren Elementen des gedeckten Tisches. Gleiche Flexibilität – und somit auch Investitionsschutz – beweist die neue Kanne auch bei der Kombination mit anderen Table Top-Elementen von WMF Professional wie etwa der Kollektion „URBAN".

Dank des spülmaschinenfesten, doppelwandigen 18/10-Edelstahls ergeben Genuss und Handling ebenfalls ein komfortables Paar: Tee und Kaffee bleiben sehr lange heiß, wobei ein tropffreies Ausschenken und ein sehr gut austariertes Gießverhalten für einfache Handhabung sorgen. Gleicher Komfort gilt für den Kannendeckel der COMPO-Kollektion. Dieser lässt sich um 180 Grad öffnen, so dass die Gefäße auch innen optimal gereinigt werden können.

Quelle

WMF