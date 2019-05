Neue Baby-Flaschen von Philips Avent

Ab jetzt erhältlich sind die neuen Naturnah-Flaschen von Philips Avent: Sie bereichern die ursprünglichen Tier-Motive um zwei wunderschöne, der Märchenwelt entsprungene Wesen: Ein verträumtes Einhorn und einen verspielten Drache. Dank ihrer Funktionalität punkten die Flaschen allerdings nicht nur bei den Kindern, sondern auch und vor allem bei den Müttern und den Vätern. Denn die breite, brustähnliche Saugergestaltung unterstützt Kleinkinder in ihrem natürlichen Trinkverhalten und erleichtert so auch den regelmäßigen Wechsel zwischen Stillen und Flasche.

„Viele Frauen – und auch Männer – möchten die Möglichkeit haben, ihre Kleinen zusätzlich zum Stillen auch mit einer Flasche zu füttern. Der ultra-weiche Sauger imitiert die natürliche Bewegung und das Gefühl an der Brust“, so Marcella Vermeij, Marketing Managerin Avent bei Philips. „Dies ermöglicht naturnahes Trinken und Eltern größtmögliche Flexibilität.“

Natürliches Trinkverhalten

Dank der angesprochenen Saugergestaltung können die Baby-Flaschen schon ab der Geburt des Kindes verwendet werden. Das Philips Avent Naturnah-Sortiment bietet — immer passend zum jeweiligen Altersstadium des Kindes — die geeigneten Sauger an; sie lassen, nach und nach, mehr Nahrung zum Baby durch. Die Besonderheit des ultra-weichen Saugers ist allerdings in seinem speziellen Spiraldesign angelegt, das nicht nur Flexibilität vermittelt, sondern auch die natürliche Saugbewegung und die sensorischen Eindrücke, die das Kind an der Brust der Mutter empfindet, imitiert. Das Anti-Kolik-System der Naturnah-Flaschen reduziert Koliken und Magen-/Darmprobleme, da es die Luft in die Flasche zurückleitet und sie so nicht in den Bauch des Kindes gelangen lässt. Durch ihre schlanke Form ist die Flasche sicher und aus jedem Winkel leicht zu halten – selbst von kleinen Baby-Händen. Ein praktischer Punkt: Die sicher abschließenden Flaschen enthalten natürlich kein Bisphenol A (BPA) und sind mit ihrem breiten Flaschenhals besonders leicht zu säubern und auch zu sterilisieren.

Hier sind alle wesentlichen (technischen) Details zur Philips Avent Naturnah-Flasche SCF070/24/25:

max. Füllvolumen: 260 Milliliter

mit Anti-Kolik-System

mit Einhorn/Drachen-Motiv

mit schlanker Form

simuliert natürliches Trinkverhalten (brustähnliche Gestaltung des Saugers)

ohne Bisphenol A (BPA)

Die Philips Avent Naturnah-Flasche SCF070/24/25 ist zu einem Preis von 9,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Übrigens: Falls bei Ihnen oder immerhin in Ihrem Familien-/Freundeskreis Nachwuchs anstehen sollte, könnten Sie vielleicht auch an unserem aktuellen Babyphone-Testbericht (ETM TESTMAGAZIN 03/2019, Nr. 163) interessiert sein: Diesen können Sie hier lesen!

