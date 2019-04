Mit dem immer sonnenreicher werdenden Frühjahr springen jetzt endlich auch die Temperaturen wieder in die Höhe; nichts nur morgens, sondern auch und vor allem abends! Was empfiehlt sich da eher als ein herrlicher Grillabend im Freundes- und Familienkreis? Wer hier mal Neues ausprobieren will, wird wohl an der Master Plancha EX von Campingaz interessiert sein! Ursprünglich kommt das heiße Eisen von der iberischen Halbinsel, wird aber mittlerweile auch hierzulande zum Trendsetter: Eine Plancha ist bestens geeignet, um (empfindlichen) Fisch und Gemüse aller Art zuzubereiten.

Die Plancha ist als eine platzsparende Alternative zum klassischen Grill zu verstehen, steht einem solchen aber in nichts nach: So handelt es sich bei ihr quasi um eine Grillplatte, über der man Fleisch, Fisch, Gemüse und Co. schon mit einem Mindestmaß an Öl (sehr) schnell erhitzen kann. Dank der speziellen Konstruktion der Plancha lassen sich mit ihr alle erdenklichen Speisen in einer neuen Art und Weise zubereiten: So kann man bspw. dank des Ablaufs in der Grillplatte sowohl mit als auch ohne Marinaden, Saucen usw. arbeiten.

Die Master Plancha EX verbindet – abhängig vom jeweiligen Modell – Edelstahl oder Gusseisen mit einem modernen Brennersystem: Dieses soll sicherstellen, dass sich die Hitze gleichmäßig über die volle Fläche der Grillplatte verteilt (ohne einzelne hot spots).

Freilich haben beide Materialien ihre Vor- und Nachteile: Eine Plancha aus Gusseisen ist der Klassiker und auch in Spanien noch allseits verbreitet. Das Gusseisen speichert die Temperatur ideal und verteilt sie in vollkommen einheitlicher Art und Weise. Nach dem Einbrennen widersteht die Grillplatte den allermeisten Strapazen – schließlich kann das emaillierte Gusseisen nicht rosten und ist auch ansonsten vollends stabil. Die Grillplatte erreicht normalerweise eine Temperatur von 300 bis 320 °C ist empfiehlt sich daher am ehesten, um Fleisch oder Fisch scharf anzubraten.

Durch die Plancha aus Edelstahl erschließt Campingaz eine neue Sphäre des Grillens mit einer Plancha: Schließlich erhitzt sich der Edelstahl sehr schnell und reicht diese Hitze ebenso schnell an die Lebensmittel weiter; daher sollte man sie hier auch immer im Blick behalten! Weiterhin lässt sich der Edelstahl sehr leicht säubern: Nach dem Abspachteln von verbliebenen Fleisch-, Fisch- oder Gemüseresten sollte man schlicht Eis über dem noch heißen Edelstahl verteilen: Durch das schnelle Schmelzen desselben und das anschließende Kochen des sich währenddessen ausbreitenden Wassers lösen sich alle weiteren Lebensmittelrückstände von der Grillplatte ab; man kann sie anschließend mühelos mit dem Spatel abziehen.

Wer nach neuen Rezepten sucht, kann diese aus dem neuen Plancha-Kochbuch Plancha meets BBQ (hier) schöpfen.

Die neue Master Plancha EX ist ab jetzt exklusiv im Fachhandel, aber auch direkt im Campingaz-Shop (hier), erhältlich:

Als Master Plancha EX Edelstahl zu einem Preis von 569,00 Euro (UVP), als Master Plancha EX mit Deckel zu einem Preis von 449,00 Euro (UVP) und als Master Plancha L ohne Deckel zu einem Preis von 379,00 Euro (UVP).

Quelle: https://www.campingaz.com/de/default.aspx