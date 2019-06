LGs neue Wäschetrockner

LG Electronics (LG) hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Anteil am weltweiten Textilpflege-Markt langfristig deutlich auszubauen. Diese Pläne verwirklichend, sollen schon bis zum Ende dieses Jahres (2019) neue innovative LG-Trockner mit DUAL Inverter-Wärmepumpe in weltweit über 50 Märkten erhältlich sein.



Das Thema Umweltschutz hat sich mittlerweile (endlich) auch im Bewusstsein vieler Verbraucherinnen und Verbraucher verankert. Nicht nur in der westlichen Welt wächst deshalb auch das Interesse an neuen, sparsamen, dadurch auch mittelbar emissionsarmen und innovativen Trockner-Technologien. Denn ein Trockner ist in vielen Ländern dieser Welt nun einmal ein absolutes Muss, kann die Wäsche doch nicht zu allen Jahreszeiten schlicht ins Freie gelegt werden!

Die modernen Trockner des Unternehmens arbeiten mit der exklusiven DUAL Inverter-Wärmepumpentechnologie von LG; sie erreichen dadurch eine exzellente Trockenleistung und sparen dennoch in erheblichem Maße Strom ein. Die Wärmepumpe nutzt zwei Zylinder, die gleichzeitig arbeiten und so das Kältemittel verdichten. Dadurch erzielen die Trockner nicht nur eine schnellere Trocknung, sondern auch eine verbesserte Trocknungsleistung. Die Trockner sind übrigens der Energieeffizienzklasse A+++ - 10 % angehörig; das heißt, dass sie noch einmal 10 % weniger Strom verbrauchen als Modelle der ohnehin schon besten Klasse (A+++). Da die DUAL Inverter-Wärmepumpe zudem mit einer niedrigeren Temperatur arbeitet als die meisten anderen Wärmepumpen, ist sie schonender zu den Textilien und minimiert damit auch das Risiko, dass sich die Fasern zusammenziehen (einlaufen), in ihrer Form verändern usw.

Neben hoher Trocknungsleistung und einem schonenden Trocknungsvorgang bieten die Trockner auch noch ein weiteres Schmankerl: Die vollautomatische Selbstreinigung des Kondensators! Schließlich ist es einer der störendsten Gesichtspunkte moderner Trockner: Fasern, Flusen und (Grob-/Fein-)Staub, die sich am Kondensator ansammeln, eine ordnungsgemäße Zirkulation verhindern und so den Stromverbrauch — nach und nach — immer weiter erhöhen. LGs DUAL Inverter-Wärmepumpentrockner verwendet druckvolle Wasserstrahlen, um Fasern, Flusen und Staub automatisch vom Kondensator abzuspülen; eine regelmäßige Reinigung von Hand ist daher entbehrlich!

„Verbraucher sind bereit, in effizientere Geräte zu investieren, wenn sie sich bei der Anwendung letztendlich Zeit sparen können“, sagte Song Dae-hyun, Präsident der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Wir sind zuversichtlich, dass die Menschen in den neu erschlossenen Märkten die Vorzüge des DUAL Inverter-Wärmepumpentrockners zu schätzen wissen.“

