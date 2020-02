„KüchenInnovation des Jahres 2020 – Best of the Best“

Zum Start der Ambiente 2020 konnte SEVERIN in gleich zwei wichtigen Fokusproduktgruppen begehrte Auszeichnungen entgegennehmen. Das Premiummodell SEVO GTS der neuen eBBQ-Range ist von Verbrauchern zur „KüchenInnovation des Jahres 2020“ gewählt worden und erhält als bestes Produkt in der Kategorie Grillen den „Golden Award – Best of the Best“. Im Bereich Kaffee überzeugte SEVERIN die Plus X Award Jury mit dem multifunktionalen Induktionsmilchaufschäumer Spuma 700 Plus. Die beiden Awards bestätigen den erfolgreich eingeschlagenen Weg zur Neupositionierung der Marke.

Grund zur Freude bei SEVERIN: Pünktlich zur Markteinführung der neuen eBBQ-Range verlieh die Initiative LifeCare den begehrten Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2020 – Ausgezeichnetes Produkt“ für das Premiummodell SEVO GTS. Überzeugt hat der neue Elektrogrill durch herausragende Verbraucherorientierung in den Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design. Als Produkt mit der höchsten Gesamtwertung in der Kategorie Grillen & Grillzubehör erhielt der SEVO GTS zudem den „Golden Award – Best of the Best“.

Damit gehört der SEVO GTS zu den beliebtesten Neuheiten aus der Welt der Küche. Der Konsumentenpreis wird jährlich von einer Jury aus Experten und Verbrauchern vergeben und hat das Ziel, besonders verbrauchergerechte Produkte hervorzuheben.

„Insbesondere die Tatsache, dass der Preis vom Verbraucher vergeben wird, macht uns sehr stolz“, betont SEVERIN Geschäftsführer Christian Strebl. „Es ist uns gelungen, in der Rekordzeit von nur 12 Monaten inhouse eine komplett neue eBBQ-Range zu entwickeln, welche sowohl die definierten Kriterien unserer Leistungsversprechen an den Handel als auch die Erwartungshaltung der Endkunden erfüllt.“

Auch in der Fokusproduktgruppe Kaffee kann SEVERIN punkten: Das Award Double gelingt SEVERIN mit dem innovativen Milchaufschäumer Spuma 700 Plus. Ausgestattet mit 13 Spezialprogrammen zaubert er nicht nur perfekten Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato in die Tasse, sondern hat die individuell richtige Lösung für viele weitere Anwendungen wie Glühwein, Protein-Shakes, Babynahrung oder heiße Schokolade aus ganzen Schokostückchen. Die Plus X Award Jury lobt die innovative Bedienung, einzigartige Funktionalität, das hochwertige Design sowie die herausragende Produktqualität und zeichnet den Alleskönner unter den Milchaufschäumern daher in diesen vier Kategorien aus.

Christian Strebl freut sich über die Awards: „Bei allem was wir tun stellen wir die Bedürfnisse und Erwartungen der Verbraucher in den Vordergrund. Unsere konsequente Ausrichtung wird durch die aktuellen Auszeichnungen bestätigt. Ebenfalls wird der Wiedererkennungswert der Marke SEVERIN immer deutlicher sichtbar. Dies setzen wir sukzessive in allen Fokuskategorien weiter um.“

Elektrogrills im Test

Ganz ohne Rauch und Ruß grillen - Elektrogrills machen es möglich. Daneben bieten die Grills gegenüber herkömmlichen Holzkohlegrills einige Vorteile: Die meisten Modelle können auch im Innenbereich verwendet werden und die Grilltemperatur lässt sich präzise regulieren. In unserem Test haben wir 6 Modelle (von DS Produkte, Outdoorchef, Tepro, Unold, Weber und WMF) miteinander verglichen. Lesen Sie hier unseren Testbericht.

Quelle

Severin