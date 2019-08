Er rührt und rührt und rührt … seit nun schon 60 Jahren und hat absoluten Kultstatus: Der Krups 3 Mix ist in vielen deutschen Küchen zuhause. 1959 brachte Küchengeräteexperte Krups den Handmixer auf den Markt, damals stand er wie kaum ein anderes Elektro-Kleingerät für die moderne Küche. Seine hohe, zuverlässige Leistungsfähigkeit und das klassisch-zeitlose Design machen ihn auch heute noch zu einem der beliebtesten Küchenhelfer. Zum 60-jährigen Jubiläum bringt Krups eine limitierte Edition des Klassikers heraus. Der neue 3 Mix kommt in der eleganten Sonderfarbe Schwarz/Kupfer in den Handel und überzeugt nach 3-Mix-Manier mit perfekten Rühr- und Knetergebnissen.

Er schlägt locker-luftigen Eischnee für Baiser, Mousse oder Soufflés in nur 60 Sekunden, bekommt Schlagsahne spielend leicht steif und vermengt gründlich die Zutaten für alle Arten von Rühr- oder Knetteig für Hefegebäck, Brot oder Kuchen. Bis zu einem Kilogramm Brotteig schafft der 500 Watt starke Motor spielend. Der ergonomische Griff lässt den 3 Mix gut in der Hand liegen, die Geschwindigkeitsregulierung erfolgt in fünf Stufen. Die Turbofunktion sorgt in kürzester Zeit für schnellste Geschwindigkeit – ganz ohne Spritzer. Neben den klassischen Rührstäben gehören zum Krups 3 Mix auch ein Schneebesen sowie Knethaken. Sämtliches Zubehör ist aus hochwertigem Edelstahl. Bei der Jubiläumsedition ist eine praktische Aufbewahrungstasche exklusiv im Lieferumfang enthalten. Zudem verfügt der neue 3 Mix über ein extra langes Kabel von 1,65 Metern Länge.

Ab September dieses Jahres (2019) werden der Krups 3 Mix 5500 Jubiläumsedition GN505811 und der Krups 3 Mix 7000 Jubiläumsedition F6085811 zu einem Preis von 74,99 € (UVP) bzw. 94,99 € (UVP) erhältlich sein.

Wer sich die mühevolle Arbeit lieber von einer Maschine abnehmen lassen will, sollte sich unseren aktuellen Test von zwei Küchenmaschinen-Klassikern näher anschauen: Hier haben wir nämlich die KVC5320S von Kenwood und die ARTISAN 5KSM175PSECA von KitchenAid en detail geprüft (ETM TESTMAGAZIN 08/2019, Nr. 168). Mit einem Klick hier kommen Sie zum kostenlosen Testbericht!

Quelle:

becker döring communication (www.beckerdoering.com)