Kobold von Vorwerk

Es ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Eine, die viel aussagt über den Pioniergeist und das Unternehmertum in Deutschland. Eine Konstante in unserer schnelllebigen Zeit. Die Kultmarke Kobold wird 90 und feiert die Erfindung seines Staubsaugers.

Über 2.000 Kundenberater von Sylt bis Oberstdorf, über 60 Vorwerk Stores von Kiel bis München und ein umfassender Online-Auftritt: Die Traditionsmarke Kobold ist heute präsenter denn je. Dabei bleiben die Kundenberater, die direkt zu Hause beim Kunden zeigen, wie man optimal reinigt – vom Beseitigen der hartnäckigsten Hundehaare bis hin zur milbenfreien Matratze – die Basis des Erfolgs.

Aber begonnen hat alles ganz anders: Es ist das Jahr 1929. Vorwerk hat sich bereits einen Namen auf dem Gebiet der Motorentechnik gemacht und stellt Antriebe für Grammophone her. Doch mit der Einführung des Radios schwächelt der Umsatz. Neue Ansätze müssen her. Da kommt die geniale Idee – und viel Mut: Warum den zuverlässigen Motor des Grammophons nicht auch für die Reinigung des Haushalts einsetzen? Der erste Kobold Staubsauger, das Modell 30, ist geboren und erobert im Sturm die deutschen Haushalte. Nicht zuletzt durch den Direktvertrieb, der die Vorzüge des kleinen Helfers direkt zu Hause beim Kunden präsentiert.

Seitdem sind neun Jahrzehnte vergangen. Seiner Maxime „Qualität auf allerhöchstem Niveau“ blieb das Familienunternehmen dabei stets treu. Und vielleicht macht gerade das den Erfolg der Kultmarke aus. Immerhin wird inzwischen in vielen Millionen deutscher Haushalte mit Kobold allergiker-gerecht gereinigt. Leise, effektiv und innovativ! Das hat auch die Stiftung Warentest anerkannt und den Saugroboter von Kobold nach 2015 und 2017 in diesem Jahr zum dritten Mal als Testsieger ausgezeichnet (Ausgabe „test“, 3/2019).

Quelle: Vorwerk Kobold (www.vorwerk-kobold.de)