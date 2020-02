Kärcher stellt neuen Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer vor

Kärcher stellt mit dem T 7 Plus T-Racer einen neuen Flächenreiniger für Hochdruckreiniger vor, der mit einer einzigartigen Spülfunktion ausgestattet ist: Sie wird per Fußschalter aktiviert und erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl, mit dem der gelöste Schmutz gezielt abgespült wird – der Wechsel auf ein normales Strahlrohr entfällt.

Flächenreiniger zählen zu den beliebtesten Zubehören für Hochdruckreiniger und ermöglichen eine komfortable und spritzfreie Reinigung von Außenflächen wie Terrassen, Hofeinfahrten oder Garagentoren. Unter der Spritzschutzhaube verbirgt sich ein Rotor mit zwei Hochdruckdüsen, der für einen großflächigen und gleichmäßigen Schmutzabtrag sorgt. Der Wasserdruck erzeugt Auftrieb, so dass der Flächenreiniger wie ein Luftkissenboot über dem Boden schwebt, auch bei unebenen Oberflächen. Der T 7 Plus verfügt über eine Höhenverstellung, mit der sich der Abstand der Hochdruckdüsen zum Untergrund einstellen lässt. Damit ist der Flächenreiniger nicht nur für Beton- und Steinböden, sondern auch für empfindlichere Oberflächen wie Holzterrassen geeignet.

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Strahlrohr spart der Einsatz eines T-Racers bis zu 50 % der Arbeitszeit, so erreicht der T 7 Plus eine Flächenleistung von bis zu 120 m² pro Stunde. Per Fußschalter lässt sich eine zusätzliche Powerdüse aktivieren, die auch in Ecken und an Kanten ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis ermöglicht. Der T 7 Plus ist zudem mit einem Handgriff für die Reinigung vertikaler Flächen wie Wände oder Garagentore ausgestattet.

Kärcher K 5 Premium Full Control Home im Test

Egal ob Terrasse, Gehweg oder Gartenmöbel: Mit einem Hochdruckreiniger lassen sich Haus und Garten ohne Mühe frühlingsfrisch machen. In unserem Test haben wir den Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Home von Kärcher geprüft. Das Modell ist mit einer Kombi- und einer Rotordüse sowie einem Flächenreiniger ausgestattet. Hier gelangen Sie zum ausführlichen Testbericht.

Quelle

Kärcher